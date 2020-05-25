Итоги исследования показали, что работодатели больше половины респондентов (58%) с начала карантина понизили их заработную плату. 39% россиян отметили, что их заработок остались на прежнем уровне, 3% сообщили об увеличении зарплаты.

с чего всё началось

Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру», оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березину РБК.

Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса

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