Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПоловине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса

Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру», оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березину РБК.
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с чего всё началось

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время карантина зарплатой

Итоги исследования показали, что работодатели больше половины респондентов (58%) с начала карантина понизили их заработную плату. 39% россиян отметили, что их заработок остались на прежнем уровне, 3% сообщили об увеличении зарплаты.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Больше половины россиян потеряли в зарплате во время карантина

Накануне.Ru00:57

Половина россиян лишалась части зарплаты

Deita.ru01:15

Каждому второму сотруднику в России уменьшили зарплату

АБН01:04

Зарплаты снизили половине россиян во время эпидемии коронавируса

Live2400:59

Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

REGNUM01:29

Половине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:41

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время карантина зарплатой

РБКвчера в 22:00
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:37, Ашберн
Происшествия

Хлопок газа произошел в пятиэтажке в Казани

Известия 01:03
9
Общество

Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы

Коммерсантъ вчера в 20:44
13
Общество

В Московском регионе постепенно начинают открывать МФЦ

Работа многофункциональных центров предоставления госуслуг (МФЦ) возобновляется с понедельника в Московском регионе в ограниченном режиме.
ТАСС вчера в 17:27
2
Недвижимость

В России рухнула выдача ипотеки

Объемы выданной ипотеки в прошлом месяце рухнули практически на 40 процентов.
Lenta.ru 01:31
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Армия и оружие

Франция выполнит без задержек поставку самолетов Rafale в Индию — посол

Французская сторона поставит без задержек военных самолетов Rafale в Индию, заявил посол Франции в Индии Эммануэль Ленаин 24 мая, сообщает The Indian Express.
ИА Красная Весна 01:29
Общество

Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов

Первую строчку в рейтинге заняла Сахалинская область, где по итогам 2019 года объем скорректированных социальных расходов бюджета составил 106,29 тысячи рублей на одного жителя.
РИА Новости вчера в 17:33
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Здоровье

В Подмосковье от коронавируса умер 33-летний хирург

На сайте Ступинской больницы сообщается, что Мартынов скончался в ночь на 22 мая.
Говорит Москва вчера в 15:14
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Здоровье

Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства

Некоторые пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, чего при COVID-19 нельзя делать, заявила "Вечерней Москве" вирусолог Надежда Жолобак.
РИА Новости вчера в 16:19
177
Общество

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом COVID-19. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 00:24
115
Общество

Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.
RT на русском 00:12
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Экономика

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru вчера в 02:11
1,4K
Армия и оружие

Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», – сообщает ПолитРоссия со ссылкой на китайское издание Sohu.
Южный Федеральный вчера в 21:24
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Происшествия

Глава Партизанска помогал эвакуировать пациентов из горящей больницы

РИА Новости вчера в 21:30
30
Происшествия

Во дворе жилого комплекса на юге Москвы произошла перестрелка

На территории жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили ТАСС и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 12:44
2K
Общество

Всероссийский последний звонок пройдет в онлайн-формате

В понедельник, 25 мая, для выпускников школ со всей России пройдет праздник последнего звонка в режиме онлайн.
Петербургский дневник 23 мая в 06:37
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Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий голосовать дистанционно.
ГТРК Вятка 23 мая в 09:46
4,7K
Энергетика

Цены на нефть растут в понедельник утром

По данным торгов, к шести утра по московскому времени цены на североморскую нефть Brent выросли на полпроцента, до 35,3 долларов за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 23:23
Экономика

Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»

Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки.
РБК 01:20
Технологии

В Швеции запустили первую сеть 5G

ТАСС вчера в 10:13
32
Общество

Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу

Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
284
Происшествия

В Астраханской области опрокинулась пассажирская «Газель»

Российская газета вчера в 12:50
8
Экономика

Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу

В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
ToDay News Ufa вчера в 13:03
20
Шоу-бизнес

За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров

Live24 вчера в 08:40
1,2K
Музыка

Новосибирскую группу «Рви меха» оштрафуют за уличный концерт

Группа «Рви меха» была задержана за уличное выступление в период карантина.
Atas.info 00:20
5
Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется теплая погода

Как рассказал синоптик, на европейской части России 25 и 26 мая будет температура воздуха до + 15 + 18 ° С, а с 26 мая и ночная температура увеличится на 5 ° C. "Это уже майская погода, это уже не вызывает удивление", — заявил Вильфанд и добавил, что давление на данной территории будет повышаться и потому осадки не ожидаются.
REGNUM 01:09
55
Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
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Технологии

Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран

Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
РИА Новости 00:25
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК вчера в 22:31
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Футбол

Матч «Ливерпуля» с «Атлетико» привел к 41 смерти от коронавируса

Российская газета вчера в 16:06
8
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