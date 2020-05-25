Коронавирус
Lenta.ruПоловине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса
Более чем у половины россиян уменьшилась зарплата с начала действия ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Работа.ру», оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березину РБК.
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с чего всё началось
Итоги исследования показали, что работодатели больше половины респондентов (58%) с начала карантина понизили их заработную плату. 39% россиян отметили, что их заработок остались на прежнем уровне, 3% сообщили об увеличении зарплаты.РБКвчера в 22:00
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Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы
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Объемы выданной ипотеки в прошлом месяце рухнули практически на 40 процентов.
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Франция выполнит без задержек поставку самолетов Rafale в Индию — посол
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Первую строчку в рейтинге заняла Сахалинская область, где по итогам 2019 года объем скорректированных социальных расходов бюджета составил 106,29 тысячи рублей на одного жителя.
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РИА Новости вчера в 16:19
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Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом
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Коммерсантъ 00:24
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Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
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RT на русском 00:12
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Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru вчера в 02:11
Армия и оружие
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», – сообщает ПолитРоссия со ссылкой на китайское издание Sohu.
Южный Федеральный вчера в 21:24
Происшествия
Глава Партизанска помогал эвакуировать пациентов из горящей больницы
РИА Новости вчера в 21:30
Происшествия
Во дворе жилого комплекса на юге Москвы произошла перестрелка
На территории жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили ТАСС и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 12:44
Общество
Всероссийский последний звонок пройдет в онлайн-формате
В понедельник, 25 мая, для выпускников школ со всей России пройдет праздник последнего звонка в режиме онлайн.
Петербургский дневник 23 мая в 06:37
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании на выборах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий голосовать дистанционно.
ГТРК Вятка 23 мая в 09:46
Энергетика
Цены на нефть растут в понедельник утром
По данным торгов, к шести утра по московскому времени цены на североморскую нефть Brent выросли на полпроцента, до 35,3 долларов за баррель.
Московский Комсомолец вчера в 23:23
Экономика
Шувалов анонсировал продажу еще 20% «Стрелки»
Шувалов подчеркнул, что приобретение ВЭБ.РФ доли 20% в КБ «Стрелка» состоялось в формате денежной сделки.
РБК 01:20
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В Швеции запустили первую сеть 5G
ТАСС вчера в 10:13
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости вчера в 13:12
Происшествия
В Астраханской области опрокинулась пассажирская «Газель»
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Пенсионеры, чьи пенсии менее 24 тыс. рублей, получат новую льготу
В России некоторые пенсионеры получат новую льготу. Однако есть условия – их пенсия должна быть меньше 24 тыс. рублей.
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За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
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Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Заммэра добавил, что следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий, и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
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Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран
Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
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Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
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Футбол
Матч «Ливерпуля» с «Атлетико» привел к 41 смерти от коронавируса
Российская газета вчера в 16:06