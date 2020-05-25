Коронавирус
Моя Москва.онлайнПоловине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса
О снижении премиальной части своего дохода заявили 66% респондентов. С начала действия ограничительных мер, которые были введены в связи с коронавирусом, у 58% россиян уменьшилась зарплата, сообщает РБК со ссылкой на сообщение онлайн-сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».
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с чего всё началось
Портал провел в мае опрос среди более чем 2,3 тыс. трудоустроенных граждан России старше 18 лет. Итоги исследования показали, что работодатели больше чем половине респондентов (58%) с начала карантина понизили их заработную плату. 39% россиян отметили, что их заработок остался на прежнем уровне.РБКвчера в 22:00
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