Коронавирус

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнПоловине россиян снизили зарплаты во время эпидемии коронавируса

О снижении премиальной части своего дохода заявили 66% респондентов. С начала действия ограничительных мер, которые были введены в связи с коронавирусом, у 58% россиян уменьшилась зарплата, сообщает РБК со ссылкой на сообщение онлайн-сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру».
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с чего всё началось

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время карантина зарплатой

Портал провел в мае опрос среди более чем 2,3 тыс. трудоустроенных граждан России старше 18 лет. Итоги исследования показали, что работодатели больше чем половине респондентов (58%) с начала карантина понизили их заработную плату. 39% россиян отметили, что их заработок остался на прежнем уровне.
РБКвчера в 22:00

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Половине россиян снизили зарплаты из-за коронавируса

URA.Ru05:59

Эксперты подсчитали, как изменились зарплаты россиян за время пандемии

Газета.Ru03:04

Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время карантина зарплатой

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Эксперты посчитали долю россиян с упавшей во время самоизоляции зарплатой

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Большей части россиян урезали зарплаты во время пандемии

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Зарплата почти 60% жителей России стала меньше в период карантина

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Половине россиян сократили зарплаты из-за коронавируса

Телеканал 360°03:01
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В России появится автомобильный бренд CheryExeed

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«Майнц» обратился к Клоппу после разгрома от «Лейпцига»

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ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила клинические испытания препарата гидроксихлорохин в лечении коронавируса, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Российская газета 15:13
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Общество

Компании хотят обязать возмещать расходы работников на «удаленке»

Согласно документу, сроки возмещения расходов, возникших в результате деятельности на "удаленке", планируется обозначать в дополнительном соглашении между работодателем и сотрудником.
Москва 24 01:14
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Здоровье

Ещё 279 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области

Уральский меридиан 03:44
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Российский президент Владимир Путин подписал закон об индивидуальном подходе при определении тарифов ОСАГО.
Право.ру 08:49
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Авто

Renault представил для России обновленный Kaptur

Новый Renault Kaptur доступен по цене от 1,02 млн рублей, у дилеров автомобиль появится только в июне 2020.
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Политика

Небензя обвинил США в создании протектората из Украины

США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 15:37
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Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
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Футбол

Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".
Газета.Ru 14:51
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Хиральность биологических молекул связана с космическими лучами

Хиральность биологических молекул напрямую связана с космическими лучами. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
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Общество

Липецкие власти объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

В администрации Липецкой области опровергли версию некоторых СМИ о том, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в сеть аудиозаписи говорили о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.
BFM.ru 09:17
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Общество

Рособрнадзор разместил расписание ЕГЭ

«6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам», – сообщается пресс-службой ведомства.
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Культура

Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре

Российская газета вчера в 11:35
Общество

В Москве могут разрешить открыть летние веранды при кафе и ресторанах

Ранее сегодня Владимир Ефимов заявил, что в Москве на следующем этапе снятия ограничений нужно будет открывать непродовольственную торговлю, а после этого — сферу бытовых услуг.
Коммерсантъ 15:04
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Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
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Энергетика

Как будут повышаться коммунальные тарифы на Украине

С 1 октября правительство планирует отменить льготный тариф на первые 100 кВт — 0,9 грн, оставив единый тариф — 1,68 грн за 1 кВт.
Новостной фронт вчера в 15:18
Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
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Энергетика

FT: в США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство

Компании по добыче сланцевой нефти в США находятся под серьезным давлением из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, 17 производителей в этом году уже начали процедуру банкротства.
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Ростовский клуб уже сделал предложение нападающему «Оренбурга» Джордже Деспотовичу, который ранее попрощался с командой из Оренбурга.
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Газета.Ru 09:50
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Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
CyberSport.ru 05:45
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Число заболевших коронавирусом в Приамурье достигло 340

Как сообщает пресс-служба правительства региона, темп прироста за последние сутки составил 7,3%. С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 340 случаев COVID-2019.
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Шоу-бизнес

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На Екатеринбург днем 25 мая 2020 года обрушился ураган, о котором жителей накануне предупреждало МЧС.
Политсовет 08:52
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Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

Москва, 25 мая 2020, 08:48 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала о судьбе девочки, которая пять лет с рождения жила в перинатальном центре.
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Энергетика

Ценам на газ предсказали падение ниже нуля

На фоне переполнения хранилищ цены газа на европейских рынках могут упасть ниже нуля.
Lenta.ru 01:43
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