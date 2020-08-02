Общество
REGNUMЭксперт объяснил, почему смартфон лучше класть экраном вниз
Москва, 2 августа 2020, 13:10 — REGNUM Пользователи смартфонов могут продлить срок службы устройств, если будут класть их экраном вниз, сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев 2 августа агентству «Прайм».
Читать в источнике
Оценить177
с чего всё началось
Как правило, при покупке нового телефона человек сразу покупает защитное стекло, поэтому класть телефон экраном вниз безопаснее, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.ПРАЙМвчера в 19:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Общество
Историю рабства в США изменило исследование ДНК афроамериканцев
В США женщин-рабов было больше в полтора раза, в то время как в Карибском бассейне Великобритании – больше в двадцать пять раз.
Evo-rus.com 06:18
Здоровье
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
Общество
Пресс-секретарь арестованного Сергея Фургала уволилась с госслужбы
Пресс-секретарь экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко уходит со своего поста. Об этом она сообщила в Instagram.
Весьма 04:16
Космос
В Японии научились предсказывать вспышки на Солнце
Физическую модель, способную с хорошей точностью предсказать местоположение и масштаб вспышек на поверхности Солнца, разработала исследовательская группа из Университета Нагоя в центральной Японии, 31 июля сообщается в статье, опубликованной в «Science».
ИА Красная Весна 31 июля в 12:15
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Дональд Трамп хочет запретить популярное китайское приложение TikTok на территории страны.
Деловое.ТВ вчера в 03:42
Общество
Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости.
РИА Новости 01:52
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 08:01
Кино
Режиссер «Сумерек» высказалась о продолжении съемок саги
Отреагировав на многочисленные вопросы фанатов, Хардвик отметила, что продолжить съемки – довольно трудная и неоднозначная перспектива.
Актуальные Новости 31 июля в 08:45
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
Армия и оружие
ОБСЕ выявила 225 нарушений нового перемирия в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине выявила двести двадцать пять нарушений режима тишины в Донбассе после вступления в действие дополнительных мер обеспечения перемирия 27 июля.
Страна Советов on-line вчера в 15:04
Космос
Петербургские ученые создают систему наблюдения за космическим мусором
Экономика сегодня 05:14
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Культура
Воробьев поблагодарил организаторов фестиваля Чайковского в Клину
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто организовал Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину.
РИАМО 31 июля в 07:07
Кино
Сериал «Чернобыль» от HBO получил премию BAFTA как лучший мини-сериал
iReactor вчера в 02:53
Общество
Число задержанных на акции в поддержку Хабаровска увеличилось до 21
Число задержанных на акции в поддержку Хабаровска превысило 20 человек, сообщает Telegram-канал «Объектив Реалий».
МР7.ру вчера в 10:47
Культура
«Игра престолов» признана лучшим сериалом столетия
Выбор у респондентов был не из легких - им предложили выбирать лучший сериал 21 века из 150 телешоу, вышедших на экраны после 2000 года.
МТВ онлайн 31 июля в 10:04
Шоу-бизнес
Поклонники Бритни Спирс хотят спасти кумира от смерти
Поклонники давно подозревают, что в семье звезды не все хорошо, но после того, как девушка начала посылать скрытые сигналы SOS в своих роликах в TikTok, они всерьез озаботились благополучием своего кумира.
Popcake вчера в 03:20
Армия и оружие
Rheinmetall Defence представил новую модификацию танка Leopard
Крупнейший германский оборонный производитель концерн Rheinmetall Defence представил новую модификацию основного боевого танка (ОБТ) Leopard, стоящего на вооружении армии ФРГ (Бундесвера).
ТАСС 31 июля в 08:31
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
РБК 31 июля в 22:35
Происшествия
Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на заседание суда, назначенное на 5 августа, из-за занятости в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату.
РИА Новости 07:43
Общество
Роспотребнадзор назвал убивающие коронавирус средства
Губительное воздействие на коронавирус оказывает любое дезинфицирующее средство.
Lenta.ru 07:15
Наука
Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
Наука
Во Франции стартовало строительство первого термоядерного реактора
Небольшой французский городок Кадараш стал местом, где решено разместить первый в мире термоядерный реактор, в создании которого принимают участие ученые практически всего мира, в том числе и российские специалисты и исследователи.
Faktom 02:02
Общество
Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет
В России упростили оформление пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 04:23
Общество
Польша обвинила Россию в крушении лайнера президента Леха Качиньского
По данным комиссии, в самолет Качиньского была заложена бомба во время ремонта в России. Причиной авиакатастрофы якобы стал взрыв.
МонаВиста 31 июля в 08:28
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
RuNews24.ru 31 июля в 07:10
Экономика
Финансирование обороноспособности могут сократить на 323 млрд рублей
Минфин предложил сократить финансирование госпрограммы «Обеспечение обороноспособности страны» в 2021–2023 годах примерно на 323 млрд руб.
Коммерсантъ 08:02
Общество
Мишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию
Для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за коронавируса.
Интерфакс 07:07