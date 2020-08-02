Как правило, при покупке нового телефона человек сразу покупает защитное стекло, поэтому класть телефон экраном вниз безопаснее, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

с чего всё началось

Москва, 2 августа 2020, 13:10 — REGNUM Пользователи смартфонов могут продлить срок службы устройств, если будут класть их экраном вниз, сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев 2 августа агентству «Прайм».

Эксперт объяснил, почему смартфон лучше класть экраном вниз

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