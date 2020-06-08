Первый тест полузащитника московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрия Баринова на коронавирус был ошибочно положительным. Об этом ТАСС сообщил врач железнодорожников Никита Карлицкий.

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов не болел коронавирусной инфекцией. Первый тест на COVID-19, взятый у футболиста сборной России, оказался ошибочно положительным. Врач "Локомотива" Никита Карлицкий сообщил ТАСС, что Дмитрий Баринов не болел коронавирусной инфекцией.

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