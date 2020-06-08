Коронавирус
Вести.RuФутболист «Локомотива» Баринов не болел коронавирусом
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов не болел коронавирусной инфекцией. Первый тест на COVID-19, взятый у футболиста сборной России, оказался ошибочно положительным. Врач "Локомотива" Никита Карлицкий сообщил ТАСС, что Дмитрий Баринов не болел коронавирусной инфекцией.
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Первый тест полузащитника московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрия Баринова на коронавирус был ошибочно положительным. Об этом ТАСС сообщил врач железнодорожников Никита Карлицкий.ТАСС Спорт07:26
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Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке
Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
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В России предложили платить работникам 150 рублей в час
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