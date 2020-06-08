Коронавирус

Вести.RuВести.RuФутболист «Локомотива» Баринов не болел коронавирусом

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов не болел коронавирусной инфекцией. Первый тест на COVID-19, взятый у футболиста сборной России, оказался ошибочно положительным. Врач "Локомотива" Никита Карлицкий сообщил ТАСС, что Дмитрий Баринов не болел коронавирусной инфекцией.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Первый тест футболиста «Локомотива» Баринова на коронавирус был ошибочно положительным

Первый тест полузащитника московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрия Баринова на коронавирус был ошибочно положительным. Об этом ТАСС сообщил врач железнодорожников Никита Карлицкий.
ТАСС Спорт07:26

Подробнее о событии

Баринов не болел коронавирусом. Его тест ошибочно показал положительный результат

Sport24.ru08:26

Первый тест футболиста «Локомотива» Баринова на коронавирус был ошибочно положительным

ТАСС Спорт07:26

Врач «Локомотива» сообщил об ошибочном тесте игрока клуба на коронавирус

РБК08:12

Баринов не болел коронавирусом, тест был ошибочно положительным

Матч ТВ08:04

Дмитрий Баринов не заражался коронавирусом. Первый тест оказался ошибочным

Чемпионат08:03

Баринова ошибочно признали больным коронавирусом

Спорт день за днем07:40

Тест на коронавирус полузащитника «Локомотива» Баринова показал ошибочный результат

Metaratings08:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Алексей Панин опроверг слухи о скандале на похоронах Михаила Кокшенова

iReactor 07:19
238
Общество

Россиянам разрешили выезжать из страны

Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:40
745
Общество

Масочно-перчаточный режим в Москве сохранится

Несмотря на отмену в Москве с 9 июня режима самоизоляции и пропускной системы для поездок по городу, ношение масок и перчаток по-прежнему останется обязательным при посещении общественных мест и на прогулках, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина, подписанного в понедельник.
Интерфакс 09:03
Общество

Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
408
Происшествия

В Петербурге 10-летнего мальчика избили на детской площадке

«7 июня в полицию поступило заявление от гражданки 1988 года рождения о том, что в тот день около 21:00 на детской площадке в поселке Парголово ее десятилетнего сына избили неизвестные, предположительно несовершеннолетние», — заявили в ведомстве.
РБК 05:17
93
Здоровье

Сибирские ученые разработали противовирусный аэрозоль

Сибирское отделение РАН планирует предложить правительству РФ в рамках подготовки к возможной второй волне коронавируса специальный противовирусный аэрозоль, сообщила в понедельник РИА Новости ответственный секретарь межведомственной рабочей группы СО РАН по коронавирусу Ольга Дорохова.
РИА Новости 06:49
Происшествия

В Петербурге после смертельной аварии с Ferrari возбуждено дело

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погибла молодая женщина и два человека получили травмы, сообщает пресс-служба управления.
Российская газета 08:35
409
Футбол

Цена самого дорогого футболиста мира Мбаппе снизилась до €259 млн

Цена французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе из-за экономического спада, вызванного пандемией COVID-19, за полгода снизилась на €6 млн и теперь составляет €259 млн.
Аргументы и Факты 08:45
Происшествия

Житель Сахалина погиб при нападении медведя

РИА Новости 08:09
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева тепло поздравила мужа с медной свадьбой

В народе говорят «медная» свадьба. 👰🏼 Мой любимый человек @igor_makarov25. ❤️❤️❤️ Спасибо, родной, за все, люблю, 😍 — написала телеведущая.
Летидор 04:30
4
Происшествия

Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
1K
Политика

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 08:04
27
Политика

Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
210
Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
575
Общество

Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
РИА Новости 07:55
28
Шоу-бизнес

Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 06 июня в 18:35
95
Общество

Михалков обвинил в уничтожении российского образования главу Сбербанка

Никита Михалков заявил, что глава Сбербанка Герман Греф сумел добиться уничтожения традиционного образования в России, продвинув программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу.
Ридус вчера в 12:25
92
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»

Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
1,4K
Общество

В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
287
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали неоднородное лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал неоднородное лето в России.
RT на русском 07:32
Общество

Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17

В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС.
РБК 02:24
518
Футбол

Вагнер Лав заработает 800 тысяч евро за сезон в ЦСКА

REGNUM 09:14
Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
3K
Политика

Путин: сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание

Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия.
REGNUM 07:49
85
Происшествия

Липецкий стационар закрыли из-за COVID-19 у 12 сотрудников

Стационар Измалковской районной больницы в Липецкой области приостановил работу из-за коронавирусной инфекции, которой заразились 12 работников, сообщил в понедельник РИА Новости представитель обладминистрации.
РИА Новости 06:16
Хоккей

Брагин стал новым главным тренером сборной России

Metaratings 05 июня в 02:17
4
Гаджеты

В России открыт предзаказ на Sony Xperia 1 II

Компания Sony сегодня объявила старт предзаказа на флагманскую модель Xperia 1 II. Стоимость составляет 79 990 рублей.
ITZine.ru 05:08
3
Гаджеты

В России названы самые популярные смартфоны

В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
37
Происшествия

В Приморье завели дело против мужчины, улегшегося в чаше Вечного огня

РИА Новости 08:36
41
Наука

Учёные: Негативное мышление увеличивает риск развития слабоумия

Учёные выяснили, что у лиц, демонстрировавших более высокий уровень негативного мышления, в течение следующих четырёх лет отмечалось более интенсивное снижение когнитивных функций и памяти, что является одним из ранних признаков болезни Альцгеймера.
UfaTime.ru 08:41
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Николаевич Баринов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Победитель юношеского чемпионата Европы 2013. Чемпион России в составе «Локомотива», трехкратный обладатель Кубка страны, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное