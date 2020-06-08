Коронавирус
Российская газетаПоложительный тест Баринова на коронавирус оказался ошибочным
Положительный тест на коронавирус, который ранее сдал полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов, оказался ошибочным. Об этом рассказал врач московской команды Никита Карлицкий. В конце мая стало известно, что у игрока диагностировали коронавирус.
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Первый тест полузащитника московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрия Баринова на коронавирус был ошибочно положительным. Об этом ТАСС сообщил врач железнодорожников Никита Карлицкий.ТАСС Спорт07:26
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