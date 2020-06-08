Первый тест полузащитника московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрия Баринова на коронавирус был ошибочно положительным. Об этом ТАСС сообщил врач железнодорожников Никита Карлицкий.

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Положительный тест на коронавирус, который ранее сдал полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов, оказался ошибочным. Об этом рассказал врач московской команды Никита Карлицкий. В конце мая стало известно, что у игрока диагностировали коронавирус.

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