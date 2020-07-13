Политика

URA.RuURA.RuПолпред Трутнев раскритиковал власти Хабаровского края за митинги

Находящийся с рабочим визитом в Хабаровске полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал работу властей региона после ареста губернатора Сергея Фургала.
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Юрий Трутнев прибыл в протестующий Хабаровский край

Накануне, на выходных, в регионе прошли массовые акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала. Полпред прибыл в воскресенье и, по данным источника, в момент завершения очередной акции жителей города у Белого дома находился в Доме приемов. С протестующими он не встречался.
Коммерсантъвчера в 21:15

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Полпред Трутнев раскритиковал власти Хабаровского края за митинги

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