Накануне, на выходных, в регионе прошли массовые акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала. Полпред прибыл в воскресенье и, по данным источника, в момент завершения очередной акции жителей города у Белого дома находился в Доме приемов. С протестующими он не встречался.

с чего всё началось

Находящийся с рабочим визитом в Хабаровске полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал работу властей региона после ареста губернатора Сергея Фургала.

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