Во вторник, 3 декабря, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло приехал в Барнаул.

Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло приехал в Алтайский край

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