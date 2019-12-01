Общество

ТолкТолкПолпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло приехал в Алтайский край

Во вторник, 3 декабря, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло приехал в Барнаул.
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Российский политик
Российский политик, военный. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе с 28 июля 2016. Член Совета безопасности Российской Федерации с 12 августа 2016. Член партии «Единая Россия».
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