Общество
ТолкПолпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло приехал в Алтайский край
Во вторник, 3 декабря, полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло приехал в Барнаул.
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Сергей Меняйло – алтайским предпринимателям: «Вы должны понимать, что рискуете»
АМИТЕЛ03 декабря в 00:44
Полпред президента России в СФО Сергей Меняйло заверил предпринимателей в поддержке государства
Катунь 2403 декабря в 03:49
«Мы рядом». Сергей Меняйло встретился с алтайскими предпринимателями
Алтайская правда03 декабря в 04:18
Сергей Меняйло возложил цветы на Мемориале Славы в День неизвестного солдата
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Сибирский полпред предлагает переводить на русский эпос коренных народов для его популяризации
Интерфакс - Россия03 декабря в 06:13
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