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REGNUM
REGNUM

Полпред президента Трутнев посетит Якутию и Бурятию

Московский Комсомолец Якутия
Информ Полис online
YakutiaMedia.ru
ИА АРД
Vostok.Today
Байкал Медиа Консалтинг
SakhaLife.ru
Новая Бурятия
Восток-Телеинформ
ИА ЯСИА
Московский Комсомолец Улан-Удэ
RuNews24.ru
Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев с 22 по 23 октября будет работать в Якутии и Бурятии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития. В Якутии Трутнев 22 октября посетит предприятия ТОР «Южная Якутия» в Нерюнгри.В источнике
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Vostok.Today

Полпред ДФО побывал в ТОР «Южная Якутия»

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