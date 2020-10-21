Полпред президента Трутнев посетит Якутию и Бурятию
Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев с 22 по 23 октября будет работать в Якутии и Бурятии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития. В Якутии Трутнев 22 октября посетит предприятия ТОР «Южная Якутия» в Нерюнгри.В источнике
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