Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев с 22 по 23 октября будет работать в Якутии и Бурятии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минвостокразвития. В Якутии Трутнев 22 октября посетит предприятия ТОР «Южная Якутия» в Нерюнгри.

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