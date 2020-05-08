Коронавирус
Новосибирские новостиПолпред сообщил о продлении режима самоизоляции в Сибири
После майских праздников возобновят работу предприятия сельского хозяйства, строительства и транспортной сферы. Всеобщий карантин по коронавирусу в Сибирском федеральном округе, действующий до 12 мая, будет продлён. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
Читать в источнике
Оценить114
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России
По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы.
ТАСС вчера в 23:09
Общество
Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%
Уровень безработицы в США за апрель вырос до рекордных 14,7%, 20,5 млн человек потеряли работу за месяц.
ТАСС 10:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев и «Пухляш» из Little Big устроили танцевальный баттл
Знаменитый российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев попытался перетанцевать Пухляша из популярной группы Little big.
iReactor 05:12
Шоу-бизнес
Дочь Задорнова опубликовала откровенный снимок с гитарой
Единственная дочь сатирика Михаила Задорнова Елена опубликовала откровенный снимок в Сети.
News.ru 01:32
Общество
Минобрнауки продлило действие режима дистанционного обучения в вузах
Российские вузы продолжат работу в дистанционном режиме после 12 мая до неопределенного срока.
РБК 14:39
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:06
Общество
Загадочное видео Ким Чен Ына с двойниками попало в сеть
Московский Комсомолец 03:53
Наука
Основу для сверхточных атомных часов создали
Специалистам из России и Европы удалось создать методику, которая позволяет отследить положение электронов рядом с ионами, имеющими сильный заряд.
ToDay News Ufa 08:47
Происшествия
В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
Полиция нашла женщину, затушившую Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, которая призналась, что сделала это нечаянно, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:15
Общество
ЕГЭ предложили проводить только для планирующих поступать в вузы
Ассоциация «Глобальные университеты» предложила перенести сроки сдачи ЕГЭ на конец июля – начало августа.
Mirmol.ru 06:10
Игры
В трейлере Partisans 1941 пояснили основы игрового процесса
Известно лишь, что релиз Partisans 1941 запланирован на лето, и выйдет игра на РС через Steam.
Игромания.ру 14:31
Хоккей
Лайпсик покинет «Вашингтон» из-за критики в сторону одноклубников
Игрок критиковал их в частном чате, назвав Гранита Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками» и прокомментировав фото Джейка Виртанена с друзьями: «Без сомнения, это самая худшая команда в мире».
REGNUM 11:57
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки принятия «Циркона» на вооружение
Корабельный комплекс с гиперзвуковой ракетой «Циркон» поступит на вооружение российского флота в 2021—2022 годах, рассказал замглавы Минобороны Алексей Криворучко.
RT на русском 05:27
Общество
В Подмосковье отложили введение штрафов за отсутствие масок
В Московской области отсрочили наказание за нарушение режима обязательного ношения маски, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Ведомости 15:33
Общество
Москва отменит оформление пропусков через SMS с 12 мая
Власти Москвы с 12 мая отменят возможность оформить цифровой проспуск через SMS на номер 7377, сообщил руководитель городского департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
Интерфакс 11:28
Политика
Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК 14:45
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета 06:16
Экономика
Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях оживления экономики
Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи продемонстрировали умеренный рост к закрытию сессии во вторник, 5 мая, на фоне ожиданий постепенного восстановления экономической активности США.
Известия 05 мая в 17:11
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 16:13
Финансы
Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры
Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Lenta.ru 03:37
Общество
О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 10:58
Общество
В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски
Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM 12:28
Происшествия
«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 16:39
Общество
В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений
Выход России из режима ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, в зависимости от региона возможен в конце мая – начале июня, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 1».
Rambler News Service 13:58