После майских праздников возобновят работу предприятия сельского хозяйства, строительства и транспортной сферы. Всеобщий карантин по коронавирусу в Сибирском федеральном округе, действующий до 12 мая, будет продлён. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

Полпред сообщил о продлении режима самоизоляции в Сибири

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