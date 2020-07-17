Дефицит коек в больницах Свердловской области наблюдается из-за ежедневного роста новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.

Полпред в УФО сообщил о дефиците коек для пациентов с коронавирусом в Свердловской области

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