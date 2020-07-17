Коронавирус

ТАССТАССПолпред в УФО сообщил о дефиците коек для пациентов с коронавирусом в Свердловской области

Дефицит коек в больницах Свердловской области наблюдается из-за ежедневного роста новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в пятницу сообщил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.
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Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

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Процент выживаемости больных раком в Забайкальском крае составляет 58,7%, это четвёртый результат по стране.
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Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
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Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 17 июля.
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Либерал-демократ Фургал стал губернатором по итогам выборов 2018 года, которые проходили в два тура.
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За сутки в США коронавирусом заразились рекордные 75 тысяч человек

За сутки количество заразившихся коронавирусом нового типа в США достигло 75 тысяч человек.
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По информации источника, ключевым изменением стало доработанный комплекс Toyota Safety Sense 2.5.
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В Санкт-Петербурге задержали 42-летнего предпринимателя Станислава Яковлева, расстрелявшего оперуполномоченного уголовного розыска Ислама Хамерзаева во время конфликта в баре пять лет назад.
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Пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего потушен спустя четыре дня

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Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал экономическую ситуацию в столице в связи с коронавирусом.
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В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
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Николай Николаевич Цуканов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе с 26 июня 2018 года. Член Совета Безопасности Российской Федерации с 4 июля 2018 года.
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