Энергетика

Evo-rus.comEvo-rus.comПольша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Польша добилась от российского «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ.
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с чего всё началось

«Газпром» в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.
Интерфаксвчера в 06:31

Подробнее о событии

«Газпром» продолжит обжаловать решение арбитража по цене на газ для Польши

ИА Красная Весна12:41

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

REGNUM04:04

«Газпром экспорт» и PGNIG обсуждают пересмотр цены газа с 2017 года

ПРАЙМ02:54

«Газпром» заявил о достаточных основаниях для повышения цен для польской PGNiG

Коммерсантъ03:32

«Газпром» видит достаточные основания для повышения цен на газ для польской PGNiG

ТАСС02:46

«Газпром» начал переговоры о повышении цены для Польши ретроактивно с 2017 года

Интерфакс02:54

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

РБКвчера в 08:07
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Общество

Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС 11:18
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Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 07:30
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Политика

«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита через Украину

"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину, заявил глава оператора ГТС Сергей Макогон в интервью изданию OilPoint.
РИА Новости 09:13
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Энергетика

Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru 07:34
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Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
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Экономика

Объем промпроизводства в России в мае упал на 9,6%

Объем промышленного производства в РФ в мае 2020 года упал на 9,6% в годовом выражении, говорится в материалах Росстата.
ТАСС 12:06
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Происшествия

Двое мужчин напали на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге

Двое ехавших на иномарке мужчин, которых остановили инспекторы ГИБДД на территории парка в Санкт-Петербурге, напали на полицейских, один злоумышленник задержан, второй скрылся.
ТАСС 12:45
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Происшествия

В Париже на протестах медиков начались беспорядки

В Париже на акции протеста медиков начались беспорядки, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:59
Культура

На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник

Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 05:56
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Футбол

Финал Лиги Европы может пройти в Кёльне

Ранее сообщалось, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 8 и 9 августа.
Soccer.ru 11:06
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на оскорбления Тимати

В эфире нового выпуска шоу Comment Out Ксения Собчак жёстко оскорбила Тимура: «Если (экскременты) жрать, то это к Тимати».
Bimru.ru 08:55
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Экономика

На завершение строительства ЦКАД потребуется почти 15 млрд рублей

Коммерсантъ вчера в 20:19
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Здоровье

Тяжесть коронавируса в Ивановской области «молодеет»

На общем фоне поступательного улучшения COVID-ситуации в Ивановской области продолжается тревожащая медиков тенденция: число болеющих в тяжёлой форме продолжает расти.
Кстати.News 10:30
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Политика

Трамп подписал указ о реформе полиции

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции.
ТАСС 12:50
Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Самарской области продлен по 23 июня включительно, сообщает областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 07:31
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Футбол

«Челси» заинтересован в приобретении Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может перейти в лондонский "Челси", сообщает Marca.
Газета.Ru 12:25
Шоу-бизнес

53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников

Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости 14 июня в 19:04
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Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в отношении Ефремова

Ранее актеры "Современника" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра.
Газета.Ru 00:15
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Наука

Газотурбинную установку на углекислом газе разработали в России

Газотурбинные установки, которые распространены в качестве источников тепло- и электроснабжения населённых пунктов и в нефтеперерабатывающей и газодобывающей сферах, предложено перевести на углекислый газ, что позволит сократить уровень вредных выбросов.
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Футбол

ЦСКА объявил об уходе трех игроков

Бомбардир.ру 11:51
Происшествия

СК завел дело из-за ЧП в Норильске против инспектора Ростехнадзора

В начале июня СК возбудил четыре уголовных дела — по ч. 1 ст. 293 УК России (халатность) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, а также по ст. 254 УК России (порча земли), ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ст. 250 УК России (загрязнение вод).
РБК 11:15
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Фигурное катание

Тутберидзе высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России

РИА Новости вчера в 14:47
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Космос

5 июня 119-метровый астероид промчался вплотную к Земле

Астрономы NASA сообщили, что 5 июня 119-метровый астероид промчался вплотную к Земле.
Версия.Инфо 14 июня в 05:43
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Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
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Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Политика

В России назвали условие возобновления международного авиасообщения

В Кремле заявили, что авиасообщение между Россией и другими странами возобновится при одновременном согласии большинства государств.
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело после столкновения двух самолетов в Пулково

СК на транспорте возбудил уголовное дело после столкновения двух самолетов на взлетно-посадочной полосе.
Петербургский дневник 12:11
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Губернатор Нью-Йорка объявил о проведении US Open без зрителей

ProstoProSport 13:06
Общество

В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы на «удаленке»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов внесли в Госдуму законопроект о регулировании удаленной работы.
Коммерсантъ 05:24
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