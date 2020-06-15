Энергетика
Evo-rus.comПольша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ
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с чего всё началось
"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.Интерфаксвчера в 06:31
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Иностранные граждане, у которых истек срок пребывания на территории РФ во время пандемии коронавируса, с 15 июня смогут обратиться в правоохранительные органы для продления документов.
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Конфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой
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Армия и оружие
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Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
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На Украине умер отец Петра Порошенко
Партия «Европейская Солидарность» сообщила о смерти отца бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Опубликовано видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки
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Россияне, которым придется выйти на работу в День всенародного голосования 1 июля, получат двойную заработную плату.
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Ранее президент США пообещал сократить численность американского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, если Германия не заплатит за размещение военных.
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В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
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Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
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