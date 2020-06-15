Энергетика

Evo-rus.comEvo-rus.comПольша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Польша добилась от российского «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ.
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с чего всё началось

«Газпром» в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно (распространение акта на прошлые правоотношения) с ноября 2014 года.
Интерфакс15 июня в 06:31

Подробнее о событии

Газпром бьет по Польше ее же оружием

Взгляд.рувчера в 15:30

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

РБК15 июня в 08:07

«Газпром» начал переговоры о повышении цены для Польши ретроактивно с 2017 года

Интерфаксвчера в 02:54

«Газпром» заявил о достаточных основаниях для повышения цен для польской PGNiG

Коммерсантъвчера в 03:32

«Газпром» продолжает переговоры с PGNiG о цене на газ с 2017 года

Российская газетавчера в 03:27

«Газпром» видит достаточные основания для повышения цен на газ для польской PGNiG

ТАССвчера в 02:46

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

REGNUMвчера в 04:04
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары

16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
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Религия

Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение

Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
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Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
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Здоровье

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27
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Технологии

Четвероногий робот Boston Dynamics поступил в свободную продажу

N+1 вчера в 11:44
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru вчера в 03:07
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Политика

Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
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Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
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Происшествия

В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

В подмосковном поселке Ермолино первоклассник убил своего отца после того, как тот поссорился с его матерью.
Вести.Ru 05:19
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Политика

США сообщили о передаче Украине военной помощи на $60 млн

«Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $60 млн для передачи украинским партнёрам, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — указано в заявлении.
RT на русском 03:52
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Армия и оружие

Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
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Наука

Врачи нашли спасающее лекарство от коронавируса

Ученые отмечают, что если бы препарат был найден раньше, еще в самом начале пандемии коронавируса, в Великобритании удалось бы спасти до пяти тысяч жизней.
iReactor 03:21
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Происшествия

Прокурор просит осудить фигурантов «Сети» в Петербурге на 6 и 9 лет

RT на русском 05:50
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Кино

Юэн Макгрегор озвучил Сверчка Джимини в «Пиноккио» Гильермо дель Торо

Юэну Макгрегору досталась роль Сверчка Джимини в многострадальном "Пиноккио" Гильермо дель Торо.
ИА InterMedia 05:55
Авто

Новая Tesla Model 3 может получить рекордный запас хода

Ранее стало известно, что за счет аккумулятора на 109 кВт-ч будет значительно увеличен запас хода у Model S. В случае с Model 3 Long Range может использоваться батарея на 100 кВт-ч, что позволит седану преодолеть знаковую отметку в 400 миль (646 км) без дополнительной зарядки.
CarsWeek.ru 00:29
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Происшествия

Конфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой

Lenta.ru вчера в 10:40
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Технологии

В Роскачестве предупредили об уязвимости «умного дома» для кибератак

«С учетом всё более растущей автоматизации киберпреступных процессов незащищенный «умный дом» может быть взломан даже не людьми, а алгоритмами в рамках перебора «засветившихся» в интернете открытых портов», — предупредили эксперты.
Известия 02:13
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Энергетика

«Газпром» сменил схему поставок в ДНР и ЛНР

«Газпром» официально прекратил поставки газа в ЛНР и ДНР, следует из отчета монополии за первый квартал по РСБУ.
Коммерсантъ 15 июня в 15:19
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Общество

Время продажи алкоголя в Свердловской области могут продлить до 21:00

В Свердловской области время продажи алкоголя могут продлить до 21:00.
Znak.com 05:36
14
Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия 15 июня в 19:50
1
Общество

Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих

Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
RT на русском 04:05
17
Общество

Пассажирский МС-21 испытали с выключенным двигателем

Самолет российского производства МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем.
Народные новости 02:46
12
Политика

КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей

Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне.
Ведомости вчера в 04:58
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности

Ранее в Сети появилась информация о том, что Липницкая станет матерью. По сведениям СМИ, ребенок спортсменки родится в ближайшее время.
Вечерняя Москва вчера в 12:40
2
Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева

Известия 05:35
3
Общество

Рынок труда в России прошел пик пандемии

Рынок труда в России прошел пик пандемии, уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
ПРАЙМ 04:53
3
Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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