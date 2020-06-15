Энергетика
Evo-rus.comПольша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ
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с чего всё началось
30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно (распространение акта на прошлые правоотношения) с ноября 2014 года.Интерфакс15 июня в 06:31
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