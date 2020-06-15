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с чего всё началось

Польша добилась от российского «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ.

Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

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Здоровье В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения. 96

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Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 525

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Наука Врачи нашли спасающее лекарство от коронавируса Ученые отмечают, что если бы препарат был найден раньше, еще в самом начале пандемии коронавируса, в Великобритании удалось бы спасти до пяти тысяч жизней. 9

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Политика КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне. 486

Фигурное катание Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности Ранее в Сети появилась информация о том, что Липницкая станет матерью. По сведениям СМИ, ребенок спортсменки родится в ближайшее время. 2

Общество Рынок труда в России прошел пик пандемии Рынок труда в России прошел пик пандемии, уровень безработицы по итогам мая составил 6,1%, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. 3