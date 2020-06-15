Энергетика
ГородовойПольша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ
Польский газовый оператор PGNiG сообщил, что ожидает выплат российским поставщиком полутора миллиардов долларов компенсаций до 1 июля текущего года. Ранее в мае Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование польской стороны о пересмотре ценовой формулы за газ с 2014 года.
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с чего всё началось
"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.Интерфаксвчера в 06:31
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