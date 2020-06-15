Энергетика
Evo-rus.comПольша добилась у «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ
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с чего всё началось
"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.Интерфаксвчера в 06:31
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Политика
В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
RT на русском 22:45
Футбол
«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии
RT на русском 16:25
Общество
Повышение платы за ЖКУ в Кузбассе перенесли на сентябрь
Власти Кузбасса перенесли повышение тарифов ЖКУ с июля на сентябрь. Сроки были сдвинуты из-за коронавируса.
НГС.Кемерово 22:51
Здоровье
Дмитрий Азаров прокомментировал продление режима ограничений
Вечером, 16 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона с комментарием по поводу режима ограничений.
Неслухи.рф 15:31
Армия и оружие
Российские корабли нанесли удар 26 крылатыми ракетами «Калибр» по Сирии
Российский удар крылатыми ракетами «Калибр» по террористам в Сирии стал полнейшей неожиданностью для всех стран ближневосточного региона, в том числе и для американских военных, находящихся здесь.
Avia.pro 22:31
Армия и оружие
Пентагон саботирует процесс вывода войск США из Германии — WP
Вашингтон, 17 июня 2020, 03:28 — REGNUM Министерство обороны США умышленно тормозит вывод американского военного контингента из ФРГ, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники в Пентагоне.
REGNUM 20:28
Общество
Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram.
РИА Новости 21:46
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Игры
На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5
Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera 09:25
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 18:21
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия 11:29
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Энергетика
Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»
Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 03:07
Политика
СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен
Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна 11:07
Армия и оружие
Российский БТР подорвался в Сирии
RuNews24.ru 07:50
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Наука
Клетки мозга могут питать и распространять ВИЧ в организме
Учёные из Медицинского центра Университета Раша в Чикаго обнаружили, что астроциты, тип клеток мозга, могут содержать ВИЧ, а затем распространять вирус на иммунные клетки, которые попадают из мозга в другие органы.
UfacityNews.ru вчера в 03:21
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
Происшествия
Лжехирург Алена Верди умерла от передозировки медикаментами
РЕН ТВ стали известны обстоятельства смерти Алены Верди - скандально известного пластического хирурга.
РЕН ТВ вчера в 08:16
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта
Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков и выступающая в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обратились с открытым письмом к руководству российского спорта из-за ситуации с восстановлением прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Газета.Ru 13:42
Здоровье
Врач назвал доступный способ бросить курить с помощью воды
Одним из самых простых и доступных способов отказа от курения является употребление чистой питьевой воды.
РБК 22:49
Происшествия
Заместителя главы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве
Первого заместителя главы Ульяновска Михаила Сычёва задержали по подозрению в мошенничестве.
RT на русском 14:59
Общество
Отбывавший срок в США россиянин Лисов вылетел в Москву
RT на русском 21:19
Шоу-бизнес
Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте
Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте Елена Подкаминская продемонстрировала глубокое декольте на откровенном фото.
Экспресс газета 03:28
Общество
В Минздраве назвали дату первых испытаний вакцины от коронавируса
Специалисты Центра имени Гамалеи приступят к клиническим испытаниям, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Петербургский дневник 13:49
Общество
Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия вчера в 19:33
Политика
Жириновский заявил, что большевики должны «встать на колени»
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что большевики должны "встать на колени перед русским народом".
РИА Новости 20:00
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия вчера в 19:50
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте
REGNUM вчера в 11:06