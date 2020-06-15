Энергетика

Evo-rus.comEvo-rus.comПольша добилась у «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Польша добилась от российского «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ.
Читать в источнике
Комментировать681
с чего всё началось

«Газпром» в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.
Интерфаксвчера в 06:31

Подробнее о событии

«Газпром» начал переговоры о повышении цены для Польши ретроактивно с 2017 года

Интерфакс02:54

«Газпром» продолжит обжаловать решение арбитража по цене на газ для Польши

ИА Красная Весна12:41

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

REGNUM04:04

Газпром бьет по Польше ее же оружием

Взгляд.ру15:30

«Газпром» заявил о достаточных основаниях для повышения цен для польской PGNiG

Коммерсантъ03:32

«Газпром» видит достаточные основания для повышения цен на газ для польской PGNiG

ТАСС02:46

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

РБКвчера в 08:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 23:02, Ашберн
Политика

В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран

RT на русском 22:45
9
Футбол

«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии

RT на русском 16:25
Общество

Повышение платы за ЖКУ в Кузбассе перенесли на сентябрь

Власти Кузбасса перенесли повышение тарифов ЖКУ с июля на сентябрь. Сроки были сдвинуты из-за коронавируса.
НГС.Кемерово 22:51
67
Здоровье

Дмитрий Азаров прокомментировал продление режима ограничений

Вечером, 16 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона с комментарием по поводу режима ограничений.
Неслухи.рф 15:31
4
Армия и оружие

Российские корабли нанесли удар 26 крылатыми ракетами «Калибр» по Сирии

Российский удар крылатыми ракетами «Калибр» по террористам в Сирии стал полнейшей неожиданностью для всех стран ближневосточного региона, в том числе и для американских военных, находящихся здесь.
Avia.pro 22:31
3
Армия и оружие

Пентагон саботирует процесс вывода войск США из Германии — WP

Вашингтон, 17 июня 2020, 03:28 — REGNUM Министерство обороны США умышленно тормозит вывод американского военного контингента из ФРГ, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники в Пентагоне.
REGNUM 20:28
Общество

Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»

Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram.
РИА Новости 21:46
563
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
2,1K
Игры

На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5

Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera 09:25
5
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru 18:21
287
Происшествия

СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия 11:29
84
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
756
Энергетика

Счётная палата отказалась комментировать возможный срыв «Силы Сибири»

Счётная палата не ответила ни на один из 16 вопросов издания «Лента.ру» по поводу возможного срыва многомиллиардного контракта на поставку газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Национальная служба новостей 03:07
30
Политика

СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен

Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна 11:07
Армия и оружие

Российский БТР подорвался в Сирии

RuNews24.ru 07:50
444
Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском 09:18
1,1K
Наука

Клетки мозга могут питать и распространять ВИЧ в организме

Учёные из Медицинского центра Университета Раша в Чикаго обнаружили, что астроциты, тип клеток мозга, могут содержать ВИЧ, а затем распространять вирус на иммунные клетки, которые попадают из мозга в другие органы.
UfacityNews.ru вчера в 03:21
2
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 17:09
177
Происшествия

Лжехирург Алена Верди умерла от передозировки медикаментами

РЕН ТВ стали известны обстоятельства смерти Алены Верди - скандально известного пластического хирурга.
РЕН ТВ вчера в 08:16
885
Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
2,4K
Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились к руководству российского спорта

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков и выступающая в прыжках с шестом Анжелика Сидорова обратились с открытым письмом к руководству российского спорта из-за ситуации с восстановлением прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Газета.Ru 13:42
Здоровье

Врач назвал доступный способ бросить курить с помощью воды

Одним из самых простых и доступных способов отказа от курения является употребление чистой питьевой воды.
РБК 22:49
3
Происшествия

Заместителя главы Ульяновска задержали по подозрению в мошенничестве

Первого заместителя главы Ульяновска Михаила Сычёва задержали по подозрению в мошенничестве.
RT на русском 14:59
1
Общество

Отбывавший срок в США россиянин Лисов вылетел в Москву

RT на русском 21:19
11
Шоу-бизнес

Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте

Многодетная мама Елена Подкаминская показала глубокое декольте Елена Подкаминская продемонстрировала глубокое декольте на откровенном фото.
Экспресс газета 03:28
Общество

В Минздраве назвали дату первых испытаний вакцины от коронавируса

Специалисты Центра имени Гамалеи приступят к клиническим испытаниям, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Петербургский дневник 13:49
Общество

Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане

Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия вчера в 19:33
1,5K
Политика

Жириновский заявил, что большевики должны «встать на колени»

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что большевики должны "встать на колени перед русским народом".
РИА Новости 20:00
2
Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия вчера в 19:50
1
Происшествия

В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте

REGNUM вчера в 11:06
49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное