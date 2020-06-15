Энергетика

Evo-rus.comEvo-rus.comПольша добилась у «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Польша добилась от российского «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ.
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с чего всё началось

«Газпром» в июне заплатит Польше $1,5 млрд переплаты за газ

"Газпром" до 1 июля заплатит польской PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ по итогам решения Стокгольмского арбитража, сообщила польская сторона.
Интерфакс15 июня в 06:31

Подробнее о событии

«Газпром» заявил о достаточных основаниях для повышения цен для польской PGNiG

Коммерсантъвчера в 03:32

«Газпром» продолжит обжаловать решение арбитража по цене на газ для Польши

ИА Красная Веснавчера в 12:41

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

REGNUMвчера в 04:04

«Газпром» начал переговоры о повышении цены для Польши ретроактивно с 2017 года

Интерфаксвчера в 02:54

Газпром бьет по Польше ее же оружием

Взгляд.рувчера в 15:30

«Газпром» видит достаточные основания для повышения цен на газ для польской PGNiG

ТАССвчера в 02:46

Польская PGNiG заявила об ожидании $1,5 млрд от «Газпрома»

РБК15 июня в 08:07
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Армия и оружие

Северная Корея может ввести войска в демилитаризованную зону

Генштаб Корейской народной армии заявил, что Северная Корея изучает возможность введения войск в демилитаризованные по межкорейским соглашениям зоны, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР.
Аргументы и Факты 15 июня в 18:42
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Космос

Опубликована фотография Земли и Венеры с Марса

Credit: NASA/JPL-Caltech Как отмечают в NASA, на данной фотографии обе планеты выглядят невзрачными точками из-за присутствия в момент съемки в марсианском воздухе относительно большого количества пыли, однако обычно Венера и Земля видны как очень яркие звезды.
Ин-спейс.ру 15 июня в 14:47
Футбол

Футболист Далер Кузяев может перейти во французский клуб «Марсель»

В переходе Кузяева лично заинтересован главный тренер французской команды Андре Виллаш-Боаш, который возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год.
Челнинские известия вчера в 06:00
Здоровье

Глава ВОЗ сообщил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона при лечении коронавируса нового типа в Великобритании.
Газета.Ru вчера в 21:41
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

РИА Новости вчера в 02:26
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Экономика

Эксперт рассказал, когда банк может забрать ваш вклад себе

Последствием расторжения договора является направление банком клиенту уведомления о необходимости получить остаток денежных средств.
ПРАЙМ вчера в 19:03
1
Общество

Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.
Известия вчера в 18:33
1,6K
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Происшествия

В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте

REGNUM 15 июня в 11:06
50
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
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Общество

Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»

РИА Новости вчера в 21:46
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Фигурное катание

Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
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Авто

Новый кроссовер Hyundai Creta появится в России в 2021 году

Компания Hyundai планирует представить в России кроссовер Hyundai Creta второго поколения летом 2021 года.
Автоновости дня вчера в 09:37
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Шоу-бизнес

Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет

Публикация от Britney Spears (@ britneyspears) 15 Июн 2020 в 12:43 PDT Популярная американская певица Бритни Спирс решила кардинально изменить свой имидж и сделала себе рваную челку, которая заметно освежила ее образ.
Pravda.Ru вчера в 15:05
Армия и оружие

Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками

Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты не носили носки, а использовали вместо них портянки.
РИА Новости вчера в 20:18
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Политика

В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран

Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков в беседе с газетой «Красная звезда» сообщил, что в Россию уже прибыли военные 12 стран для участия в параде Победы на Красной площади, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском вчера в 22:45
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM вчера в 01:04
2,4K
Технологии

Робот-собака от Boston Dynamics впервые поступил в прямую продажу

Известия вчера в 15:27
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Политика

Путин ответил на критику КПРФ по поправкам к конституции

Президент России Владимир Путин не согласен с КПРФ, которая раскритиковала предлагаемые поправки к конституции, касающиеся формирования власти.
ТАСС 14 июня в 08:00
9,4K
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК вчера в 10:05
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Политика

Минюст США подал в суд на экс-помощника Трампа из-за его книги

Министерство юстиции США подало в суд на бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона из-за его книги, которая сейчас готовится к выходу.
РБК вчера в 19:32
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Общество

Режим самоизоляции продлили в Самарской области до 23 июня

Во вторник, 16 июня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о продлении режима самоизоляции, введенном из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, еще на неделю - до 23 июня включительно.
Kursk.com вчера в 07:32
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Общество

В России создан новый пистолет скрытого ношения для оперативников

Известия 15 июня в 21:09
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Шоу-бизнес

Нюша показала откровенное фото в мокром купальнике

На снимке, размещенном в блоге, исполнительница предстала в мокром купальнике. Девушка позирует с распущенными волосами на фоне стены.
ФАН вчера в 21:41
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Общество

Отбывавший срок в США российский программист Лисов вылетел на родину

Газета.Ru вчера в 23:21
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Общество

СФ предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет

Совет Федерации (СФ) предложил правительству России увеличить возраст детей, которым положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, до 18 лет.
Петербургский дневник вчера в 14:11
14
Экономика

Стоимость Центральной кольцевой автодороги выросла до 316 млрд рублей

Ведомости вчера в 00:44
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Футбол

«Ференцварош» Сергея Реброва досрочно выиграл чемпионат Венгрии

«Ференцварош» на выезде обыграл «Гонвед» (2:0) в матче 30-го тура чемпионата Венгрии. Команда досрочно стала чемпионом страны.
Спорт-Экспресс вчера в 16:56
Общество

Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля

Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
ТАСС вчера в 11:18
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Происшествия

Против сотрудников «Норникеля» завели еще одно дело

Против сотрудников "Норникеля" возбудили еще одно уголовное дело после сброса сточных вод в реку в пригороде Норильска, сообщается на сайте СК.
РИА Новости вчера в 06:18
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