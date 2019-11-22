Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.

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Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

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