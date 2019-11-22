Общество

ТАССТАССПольша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Читать в источнике
Комментировать101

Подробнее о событии

Экс-главу «Космоса» выдали России по делу о мошенничестве на 17 млрд руб

РБК08:20

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова

RT на русском08:07

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

ТАСС06:43

Подозреваемого в многомиллиардном мошенничестве бизнесмена экстрадируют в Россию

Lenta.ru07:30

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова

РИА Новости07:14

В Россию экстрадирован экс-владелец НПО «Космос» Черняков

Известия07:00

Польша выдала России обвиняемого в хищении 17 млрд руб. экс-главу НПО «Космос»

Коммерсантъ08:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 10:11, Ашберн
Футбол

Сборная России сыграет с Данией в Копенгагене на Евро-2020

Сборная России проведёт матч группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года с Данией в Копенгагене.
RT на русском 07:27
Политика

Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии

Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Коммерсантъ вчера в 16:28
Общество

Victoria’s Secret отменяет шоу впервые за 25 лет

Впервые за четверть века шоу показа нижнего белья бренда Victoria's Secret не состоится.
BFM.ru 05:33
Политика

В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии

Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:20
Футбол

Конте рассказал игрокам «Интера», как надо заниматься сексом

Bookmaker-ratings.ru 09:42
Происшествия

Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Бабушкинский суд Москвы в пятницу отправил до конца года под домашний арест бывшую главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, которую обвиняют в афере с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:07
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Происшествия

У погибших в карельском Сегеже птиц выявили инфекционное заболевание

Специалисты Россельхознадзора выявили у погибших в Сегеже в Карелии птиц ДНК возбудителя орнитоза — инфекционного заболевания человека и птиц.
REGNUM 07:06
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU вчера в 23:38
Происшествия

Число погибших в перестрелке в Сухуме увеличилось до трех

ТАСС 08:31
Экономика

Прибавка будет. В новом году вырастут выплаты работающим пенсионерам

Правда, совсем без прибавки в следующем году работающие пенсионеры не останутся.
Life.ru 20 ноября в 16:40
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась

Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
РБК вчера в 12:06
Происшествия

Экс-директора петербургского «Водоканала» отправили под домашний арест

Куйбышевский районный суд Петербурга отправил под домашний арест бывшего директора «Водоканала» города Евгения Целикова до 19 января.
РБК 06:42
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Армия и оружие

Путин потребовал нарастить долю современного вооружения в армии до 70%

РБК 09:26
Армия и оружие

Российская армия получит танки Т-90М в 2020 году

Российская армия получит в 2020 году модернизированные танки Т-90М.
Российская газета 03:43
Хоккей

«Сибирь» потерпела шестое поражение подряд, уступив «Торпедо»

Sportbox.RU 09:52
Культура

Умерла актриса из «Теории Большого взрыва»

В США умерла актриса из сериала «Теория Большого взрыва» Джейн Гэлловэй Хейтц.
ТК Звезда 09:27
Общество

Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе в четверг попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе, рассказал РИА Новости актер Андрей Чубченко, который сопровождал артистку накануне после церемонии вручения государственных наград в Кремле.
РИА Новости 09:19
Общество

В работе Telegram произошел масштабный сбой

Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в пятницу в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
ТАСС 08:27
Происшествия

Якутская школьница погибла из-за телефона в ванной

В Якутии в городе Ленске 14-летняя школьница погибла, заряжая телефон в ванной, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:32
Политика

Юмашев рассказал о попытках Примакова уволить Путина из ФСБ

По словам Юмашева, Кремль в 1999 г. рассматривал тандем Примакова – Лужкова как самых серьезных соперников для Путина на президентских выборах в 2000 г. Накануне парламентских выборов в декабре 1999 г. Примаков заявил о намерении баллотироваться в президенты.
Ведомости 09:41
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Вести.Ru 03:15
Армия и оружие

ВКС России и ВВС Сирии интенсивно бомбят террористов в Идлибе

Евразия Daily 03:27
Общество

Главу мусорной госкомпании уволили вскоре после назначения

Гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый господина Буцаева.
Коммерсантъ 07:52
Футбол

ФК «Тамбов» матчем с «Локомотивом» откроет 17 тур РПЛ

Онлайн Тамбов.ру вчера в 11:00
Происшествия

Спасатели и полицейские сутки ищут 12-летнего мальчика

Взгляд-инфо 06:34
Общество

В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в Москве

До середины следующей недели в Москве сохранится солнечная погода, затем наступит ухудшение, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:19
Общество

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК 04:33
Политика

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru вчера в 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное