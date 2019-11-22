Общество

ТАССТАССПольша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
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Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова

Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
РИА Новости07:14

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Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова

РИА Новости07:14

Экс-главу «Космоса» выдали России по делу о мошенничестве на 17 млрд руб

РБК08:20

Польша выдала России обвиняемого в хищении 17 млрд руб. экс-главу НПО «Космос»

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Подозреваемого в многомиллиардном мошенничестве бизнесмена экстрадируют в Россию

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Глава НПО «Космос» Андрей Черняков экстрадирован в Россию

Газета.Ru10:27

В Россию экстрадирован экс-владелец НПО «Космос» Черняков

Известия07:00

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

ТАСС06:43
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Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня

Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
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На Кубани могут пустить электрички по Крымскому мосту за счет ГЧП

Власти региона рассматривают возможность пустить с помощью государственно-частного партнерства электрички в Крым.
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Все подробности о Honor V30 и Honor V30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore), который регулярно публикует достоверную информацию о новинках мобильной индустрии, выложил окончательные характеристики смартфонов Honor V30 и Honor V30 Pro.
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В Петербурге учительницу уволили из-за микроблога «владычицы пивной»

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Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
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Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

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«Железнодорожники принимают необходимые меры для восстановления движения», — говорится в сообщении.
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Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию

RT на русском 10:24
Происшествия

В перестрелке в Сухуме погибли три человека

В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
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СМИ сообщили о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

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Больной раком Виктор Рыбин заявил, что его похоронят бесплатно

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Кетогенная диета помогает контролировать вирус гриппа

Согласно новому исследованию Йельского университета (Yale University), опубликованному в научном журнале Science Immunology, мыши, получавшие кетогенную диету, были лучше способны бороться с вирусом гриппа, чем мыши, питавшиеся диетой с высоким содержанием углеводов.
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Путин призвал добиться более устойчивого роста экономики России

«Очевидно, что в течение следующих трёх лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — приводит его слова на совещании по экономическим вопросам ТАСС.
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Светлана Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода, которой приписывают роман с Тиллем Линдеманном, попала на постер группы Lindemann.
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Юмашев рассказал, почему Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
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Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Экономика

Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии.
Lenta.ru вчера в 18:01
Политика

В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией

Ранее в Южном региональном центре поддержки экспорта РБК заявили, что паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновлено, однако конкретной информации о портах нет.
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Политика

В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
РИА Новости 05:53
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
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Культура

Вышел сериал «Ничто не случается дважды»

На Первом канале стартовал украинский сериал «Ничто не случается дважды». Премьера многосерийного фильма состоялась 18 ноября.
News.ru 19 ноября в 09:48
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Происшествия

В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика

Спасатели и полицейские ведут розыск 12-летнего мальчика, который пропал накануне в селе Песчанка, об этом рассказал ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
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Армия и оружие

Путин потребовал нарастить долю современного вооружения в армии до 70%

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Врачи дали советы, как очистить легкие после курения сигарет

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Общество

Трубопроходчик «Северного потока-2» достиг берегов Норвегии

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Футбол

Сборная России сыграет матч Евро-2020 с Данией в Копенгагене

Напомним: либо Россия, либо Дания, попавшие в одну группу Евро-2020, как одни из стран-организаторов финальной стадии турнира должны были провести три встречи группового этапа дома.
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Политика

Путин вручил орден Дружбы вице-президенту Азербайджана Алиевой

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Экономика

Пакет акций «Газпрома» на 188 млрд рублей получил один покупатель

«Газпром» продал 3,59% своих квазиказначейских акций одному покупателю, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Происшествия

Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Бабушкинский суд Москвы в пятницу отправил до конца года под домашний арест бывшую главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, которую обвиняют в афере с муниципальным имуществом на 7,3 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:07
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