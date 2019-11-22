Общество

ТАССТАССПольша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
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Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова

Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.
РИА Новости07:14

Подробнее о событии

Андрей Черняков вернулся из «Космоса»

Коммерсантъ14:11

В Россию из Польши экстрадирован экс— владелец и глава строительной компании НПО «Космос»

Эхо Москвы17:07

Экс-главу «Космоса» выдали России по делу о мошенничестве на 17 млрд руб

РБК08:20

Подозреваемого в многомиллиардном мошенничестве бизнесмена экстрадируют в Россию

Lenta.ru07:30

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова

РИА Новости07:14

В Россию экстрадирован экс-владелец НПО «Космос» Черняков

Известия07:00

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

ТАСС06:43
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Кино

В прокат вышел фантастический фильм «Аванпост»

RT на русском вчера в 08:56
Политика

США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
РИА Новости 16:54
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

РИА Новости 08:46
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.
Инфорос 06:16
Футбол

Российский футболист пропал в Турции

Vprognoze.ru вчера в 05:44
Футбол

Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ

RT на русском 13:30
Происшествия

Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Тюмени направил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова.
Известия 08:16
Космос

Запуск ракеты-носителя Ariane-5 с космодрома в Гвиане отложен на сутки

Запуск ракеты-носителя Ariane-5 со спутниками Inmarsat-5 F5 и TIBA-1 с космодрома "Куру" во Французской Гвиане отложен по меньшей мере на сутки, сообщил американский сайт Spaceflight Now.
РИА Новости 17:34
Политика

Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ

Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Pravda.Ru 12:05
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости 12:53
Кино

В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»

RuNews24.ru вчера в 09:55
Общество

Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня

Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Коммерсантъ 10:24
Игры

Valve выпустила видеоанонс Half-Life: Alyx

Inc-news.ru вчера в 13:37
Авто

Обновленный Chevrolet Trailblazer предлагают дешевле кросса Tracker

Старт продаж намечен на весну 2020-го. Напомним, сейчас в гамме Chevrolet есть две "одноименные" модели Trailblazer.
Новые автомобили вчера в 10:38
Единоборства

Президент WBC раскритиковал Ковалёва

Глава Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман возмущён заявлением россиянина Сергея Ковалёва о том, что он не имел шансов на победу в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.
RT на русском вчера в 14:28
Космос

Пригодные для жизни планеты могут вращаться вокруг двойных звезд

Pravda.Ru 20 ноября в 07:05
Спорт

Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Интерфакс-Спорт 15:42
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU вчера в 23:38
Спорт

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики временно отстранен

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) на время отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина из-за его вмешательства в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, сообщила пресс-служба AIU.
Взгляд.ру вчера в 12:09
Политика

Представитель Зеленского исключил вариант возвращения Крыма силой

Кориневич сообщил, что площадкой для решения вопроса о возвращении Крыма должна стать рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, входящая в комиссию по вопросам правовой реформы при президенте Украины.
РБК 17:05
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
Общество

Светлана Лобода оказалась на постере группы Тилля Линдеманна

Российская певица Светлана Лобода была изображена на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik 01:01
Авто

В России начали покупать еще больше автомобилей с «автоматом»

ТОП-3 моделей составляют KIA Rio, Hyundai Solaris и Toyota Camry: доля авто с «автоматом» из Страны утренней свежести превысила 70%, а японский седан покупали с АКП в 100% случаев.
АвтоВзгляд вчера в 11:11
Политика

Зеленский встретил возвращённые Украине корабли

Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил три корабля, которые Россия вернула после инцидента в Керченском проливе.
RT на русском вчера в 03:07
Происшествия

Продлен срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования

Срок задержания заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной продлевается на трое суток в связи с отложенным рассмотрением вопроса об аресте.
Вести.Ru 11:01
Происшествия

Экипаж застрявшего у берегов Одессы танкера могут эвакуировать силой

Одесские власти решают вопрос о принудительной эвакуации трёх членов экипажа танкера Delfi, который сел на мель у берегов Одессы, заявил представитель Одесской областной госадминистрации Денис Соколов, сообщил 22 ноября телеканал 112.ua.
REGNUM 08:04
Экономика

В Госдуме объявили о мировом экономическом кризисе

Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
REGNUM 20 ноября в 05:25
Политика

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

РИА Новости 20 ноября в 20:25
Экономика

Крупные российские компании покидают порты Прибалтики

Группа компаний «Новотранс», являющаяся крупнейшим в России и СНГ железнодорожным холдингом, планирует переориентировать транзит из прибалтийских государств в российский порт Усть-Луга, в котором полным ходом идет возведение нового универсального терминала.
Слово и Дело 06:39
Авто

Илон Маск представил электропикап Tesla Cybertruck

В пятницу, 22 ноября, американский бизнесмен Илон Маск продемонстрировал электрический пикап Tesla Cybertruck, ставшего первой машиной данного класса в продуктовой линейке автопроизводителя.
Форпост Северо-Запад 01:21
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