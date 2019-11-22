Общество
ТАССПольша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова
Польша выдала России бывшего владельца и главу строительной корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
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с чего всё началось
Польша экстрадировала в Россию бывшего владельца и главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, обвиняемого в крупных махинациях, сообщил официальный представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной.РИА Новости07:14
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Спорт
Комитет WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует исполкому организаци признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу, сообщается на сайте WADA.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.
Общество
В Кельне людей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны
Около 6,5 тысячи человек эвакуируют в Кельне после обнаружения 500-килограммовой английской бомбы времен Второй мировой войны, сообщается на сайте городской администрации.
Армия и оружие
США назвали условие оказания помощи Сирии
Соединенные Штаты не станут содействовать восстановлению сирийских территорий, пока не увидят «заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
Авто
Илон Маск представил пикап Tesla Cybertruck, и он сразу стал мемом
Глава компании Tesla Илон Маск представил первый электрический пикап, который тут же стал новым мемом в интернете.
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Общество
Генпрокурор США уверен в самоубийстве финансиста Эпштейна
Расследования ФБР и генерального инспектора Минюста США убедили Барра в том, что Эпштейн совершил самоубийство.
Спорт
World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приостановила процесс восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в организации.
Общество
Китайский журналист объяснил, почему россиянки «быстро стареют»
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Политика
США анонсировали начало поставок СПГ на Украину
Как сообщал глава компании «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) Дейл Перри в августе, польская компания PGNiG собиралась к концу этого года начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.
Футбол
Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»
Политика
Представитель Зеленского исключил вариант возвращения Крыма силой
Кориневич сообщил, что площадкой для решения вопроса о возвращении Крыма должна стать рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, входящая в комиссию по вопросам правовой реформы при президенте Украины.
Политика
Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну
Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
Происшествия
В аэропорту Гонконга в багаже россиянина нашли гильзы
Иностранец, в багаже которого в международном аэропорту Гонконга нашли гильзы, был гражданином России, сообщает гонконгская газета "Сянган Минбао".
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
Политика
На Украине объявили в розыск подполковника СБУ по делу о госизмене
Государственное бюро расследований Украины объявило в розыск подполковника Службы безопасности страны (СБУ), подозреваемого в совершении государственной измены якобы в пользу России.
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей
Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
Общество
Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня
Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Футбол
Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Происшествия
Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Космос
Ракета Илона Маска взорвалась во время испытаний
Потерпел неудачу первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск.