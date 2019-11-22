Общество
RT на русскомПольша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова
Польша экстрадировала в Россию обвиняемого в мошенничестве бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова. Об этом рассказал представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной. «Компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию Андрея Чернякова», — приводит ТАСС его слова.
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Политика
В Сенате США заявили, что санкции могут задержать «Северный поток-2»
Американский сенатор Тед Круз заявил, что введение санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке «Северного потока — 2», могут задержать запуск газопровода более чем на год.
Происшествия
Главу подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве
Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
Армия и оружие
Путин объявил о подготовке новой госпрограммы вооружений
В следующем году в России начнется подготовка новой госпрограммы вооружений.
Армия и оружие
Проще некуда. Как действует самое элементарное и убойное оружие России
Футбол
Сборная России сыграет на Евро-2020 против Дании в Копенгагене
Сборная России сыграет матч против сборной Дании на предстоящем чемпионате Европы по футболу 2020 года в Копенгагене.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о возможных осадках в виде мокрого снега и дождя в Москве в конце следующей недели.
Общество
Кабмин утвердил антитабачную концепцию до 2035 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года.
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Происшествия
Следствие ходатайствует об аресте Николая Цхадая
Следствие ходатайствует об аресте Николая Цхадая.
Теннис
Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Карен Хачанов потерпел поражение от Новака Джоковича во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.
Происшествия
Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума
Два человека, по предварительной информации, погибли в результате перестрелки в центре Сухума в пятницу, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.
Политика
Военную доктрину России могут скорректировать
Совет безопасности может при необходимости предложить президенту скорректировать военную доктрину России, заявил секретарь организации Николай Патрушев.
Политика
Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль.
Общество
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на проблемы в работе сервиса.
Футбол
«Агенты говорили: «Переходите в другой клуб. С ЦСКА нам не договориться». История Вадима Карпова
Почему в детстве Вадим попал в «Зенит» Как его упустил «Локомотив» Как ему пригодился рукопашный бой Как он оказался в ЦСКА 280 отжиманий и место в воротах Вадим Карпов родился в Котласе (600 км от Архангельска) меньше чем за год до дебюта Игоря Акинфеева в основе ЦСКА, а через семнадцать лет заиграл вместе с ним в чемпионате и Лиге Европы.
Происшествия
В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом
В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Общество
Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения
Почему ушел в отставку глава "Российского экологического оператора" Гендиректор "Российского экологического оператора", куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.
Политика
В ФСБ показали состояние отправленных на Украину кораблей
Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
Общество
ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков
В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Политика
Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено
Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Армия и оружие
Представители ВСУ посетили один из штабов НАТО
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Генштаба ВСУ посетили Польшу, где ознакомились с опытом реформирования вооружённых сил Польши под стандарты НАТО.
Спорт
Президента ВФЛА Шляхтина отстранили
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Театры
Театру «Ленком» присвоили имя Марка Захарова
Ранее коллектив театра "Ленком" обратился с письмом к московским властям о присвоении театру имени Захарова, который руководил этим театром более 40 лет.