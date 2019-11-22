Общество

RT на русскомRT на русскомПольша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова

Польша экстрадировала в Россию обвиняемого в мошенничестве бывшего главу НПО «Космос» Андрея Чернякова. Об этом рассказал представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной. «Компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию Андрея Чернякова», — приводит ТАСС его слова.
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Экс-главу «Космоса» выдали России по делу о мошенничестве на 17 млрд руб

РБК08:20

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Чернякова

RT на русском08:07

В Россию экстрадирован экс-владелец НПО «Космос» Черняков

Известия07:00

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

РИА Новости07:14

Польша выдала России бывшего руководителя НПО «Космос»

Ведомости07:14

Польша выдала России обвиняемого в хищении 17 млрд руб. экс-главу НПО «Космос»

Коммерсантъ08:00

Польша экстрадировала в Россию экс-главу НПО «Космос» Андрея Чернякова

ТАСС06:43
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Происшествия

Обвинявшая доцента Соколова в избиении девушка раскрыла детали нападения

РБК 07:36
Политика

В Сенате США заявили, что санкции могут задержать «Северный поток-2»

Американский сенатор Тед Круз заявил, что введение санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке «Северного потока — 2», могут задержать запуск газопровода более чем на год.
Gazeta.SPb 20 ноября в 18:07
Происшествия

Главу подмосковного Чехова Кононову задержали по делу о мошенничестве

Главу городского округа Чехова Марину Кононову задержали по делу о махинациях с недвижимостью, сообщила представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
РИА Новости 03:33
Армия и оружие

Путин объявил о подготовке новой госпрограммы вооружений

В следующем году в России начнется подготовка новой госпрограммы вооружений.
РБК 08:30
Армия и оружие

Проще некуда. Как действует самое элементарное и убойное оружие России

РИА Новости 19 ноября в 00:00
Футбол

Сборная России сыграет на Евро-2020 против Дании в Копенгагене

Сборная России сыграет матч против сборной Дании на предстоящем чемпионате Европы по футболу 2020 года в Копенгагене.
Газета.Ru 07:24
Транспорт

Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
RT на русском вчера в 06:14
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о возможных осадках в виде мокрого снега и дождя в Москве в конце следующей недели.
RT на русском 08:25
Общество

Кабмин утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года.
Российская газета 05:56
Экономика

«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

РБК вчера в 23:00
Общество

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК 04:33
Происшествия

Следствие ходатайствует об аресте Николая Цхадая

Следствие ходатайствует об аресте Николая Цхадая.
Комиинформ 06:04
Теннис

Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Карен Хачанов потерпел поражение от Новака Джоковича во втором матче четвертьфинала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии.
RT на русском 07:33
Происшествия

Два человека погибли в результате перестрелки в центре Сухума

Два человека, по предварительной информации, погибли в результате перестрелки в центре Сухума в пятницу, сообщил ТАСС представитель МВД Абхазии.
ТАСС 08:14
Политика

Военную доктрину России могут скорректировать

Совет безопасности может при необходимости предложить президенту скорректировать военную доктрину России, заявил секретарь организации Николай Патрушев.
Вести.Ru 07:30
Политика

Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль.
Коммерсантъ 04:51
Общество

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на проблемы в работе сервиса.
Lenta.ru 08:27
Футбол

«Агенты говорили: «Переходите в другой клуб. С ЦСКА нам не договориться». История Вадима Карпова

Почему в детстве Вадим попал в «Зенит» Как его упустил «Локомотив» Как ему пригодился рукопашный бой Как он оказался в ЦСКА 280 отжиманий и место в воротах Вадим Карпов родился в Котласе (600 км от Архангельска) меньше чем за год до дебюта Игоря Акинфеева в основе ЦСКА, а через семнадцать лет заиграл вместе с ним в чемпионате и Лиге Европы.
Матч ТВ 01:37
Происшествия

В здании журфака МГУ задержали мужчину с пистолетом и ножом

В главном управлении МВД Москвы сообщили, что сотрудники службы безопасности остановили на посту охраны одного из ВУЗов мужчину в неадекватном состоянии, у которого при себе был складной нож и пневматический пистолет.
Интерфакс 05:43
Общество

Главу мусорной госкомпании уволили спустя полгода после назначения

Почему ушел в отставку глава "Российского экологического оператора" Гендиректор "Российского экологического оператора", куратор мусорной реформы Денис Буцаев ушел в отставку, сообщил источник РБК в РЭО и подтвердил знакомый Буцаева.
РБК 08:15
Политика

В ФСБ показали состояние отправленных на Украину кораблей

Московский Комсомолец вчера в 05:33
Энергетика

Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения

Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости вчера в 17:00
Общество

ФСБ задержала готовившихся свергнуть власть боевиков

В ведомстве установили, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества, и «направленную на свержение насильственным путем действующей власти».
REGNUM 04:05
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Политика

Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено

Паромное сообщение между Крымом и Турцией восстановлено.
REGNUM 06:27
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:38
Армия и оружие

Представители ВСУ посетили один из штабов НАТО

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Генштаба ВСУ посетили Польшу, где ознакомились с опытом реформирования вооружённых сил Польши под стандарты НАТО.
REGNUM 07:52
Спорт

Президента ВФЛА Шляхтина отстранили

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Советский спорт вчера в 12:22
Театры

Театру «Ленком» присвоили имя Марка Захарова

Ранее коллектив театра "Ленком" обратился с письмом к московским властям о присвоении театру имени Захарова, который руководил этим театром более 40 лет.
РИА Новости 06:30
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