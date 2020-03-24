с чего всё началось

Спецконвой доставил в Россию из Польши Вячеслава Вишневского, совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», при пожаре которого в марте 2018 погибло 60 человек, в том числе 37 детей. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Политика Трамп захотел снять наложенные из-за коронавируса ограничения Белый дом хотел бы снять ограничения на работу частного сектора, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом, к пасхальным праздникам – 12 апреля, заявил президент США Дональд Трамп.

Политика ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.

Общество Работу санаториев в России в 2020 году могут приостановить «Минтруду России совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации в срок до 24 марта 2020 года представить в правительство Российской Федерации предложения по приостановлению организации санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году с учётом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации», — говорится в поручении правительства.

Здоровье В Петербурге запретили плановую госпитализацию и вакцинацию Плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация жителей Санкт-Петербурга отменена решением главного городского санитарного врача Натальи Башкетовой в связи распространением нового коронавируса, 24 марта сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Общество В Исландии пациент заразился двумя штаммами коронавируса Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.

Транспорт РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

Наука В Австралии найден самый древний предок почти всех животных Древнее животное, названное Ikaria wariootia, представляет собой червеобразное существо размером с рисовое зерно, и оно, по-видимому, является самым древним примером билатеральной симметрии тела, которая с тех пор характерна для значительной части животных.

Политика ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян «В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.

Здоровье В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом Пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что в регионе лабораторно подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Интерфакс.