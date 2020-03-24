Происшествия

РБКРБКПольша выдала России совладельца «Зимней вишни»

Спецконвой доставил в Россию из Польши Вячеслава Вишневского, совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», при пожаре которого в марте 2018 погибло 60 человек, в том числе 37 детей. Об этом сообщает Генпрокуратура.
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с чего всё началось
Бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината и совладелец ранее сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский экстрадирован из Польши в Россию, сообщает
 Генпрокуратура.
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Экстрадированный из Польши совладелец «Зимней вишни» посажен на карантин

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Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

РБК09:26

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Общество

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РБК 11:53
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Военные сны американцев. Как в США снимают видео с уничтожением ЗРК С-400

Журналисты портала Defence Blog заметили на видео демонстрацию уничтожения ракетного комплекса "Тополь-М" и ЗРК С-400 "Триумф", который его прикрывает.
BaltNews.lt 22 марта в 15:00
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Работу санаториев в России в 2020 году могут приостановить

«Минтруду России совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации в срок до 24 марта 2020 года представить в правительство Российской Федерации предложения по приостановлению организации санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году с учётом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации», — говорится в поручении правительства.
RT на русском 12:11
Здоровье

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Политика

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В Исландии пациент заразился двумя штаммами коронавируса

Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
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Транспорт

РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины

РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 13:20
Наука

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Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора

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В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры

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ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

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В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

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Аргументы и Факты вчера в 20:27
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В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

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В Петербурге под вечер врачи диагностировали еще один случай коронавируса.
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В городе Кемерово произошёл 25-26 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвёртым и третьим этажами. Пожару был присвоен третий номер сложности по пятибалльной шкале, а на территории Кемеровской области был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и объявлен федеральный уровень реагирования. В результате пожара погибло 60 человек, из них 37 детей. Пожар стал одним из двух наиболее значимых в истории современной России вместе с пожаром в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, в котором погибло 156 человек.
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