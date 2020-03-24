Происшествия
РБКПольша выдала России совладельца «Зимней вишни»
Спецконвой доставил в Россию из Польши Вячеслава Вишневского, совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», при пожаре которого в марте 2018 погибло 60 человек, в том числе 37 детей. Об этом сообщает Генпрокуратура.
Читать в источнике
Оценить233
с чего всё началось
Бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината и совладелец ранее сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский экстрадирован из Польши в Россию, сообщает Генпрокуратура.Ведомости08:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Политика
Трамп захотел снять наложенные из-за коронавируса ограничения
Белый дом хотел бы снять ограничения на работу частного сектора, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом, к пасхальным праздникам – 12 апреля, заявил президент США Дональд Трамп.
Политика
ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.
Общество
В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 743 человека
Накануне сообщалось о 601 умершем. Общее число инфицированных с момента начала пандемии - 69176 человек (включая жертв и вылечившихся).
Общество
Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим
Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
Общество
Гидрометцентр опубликовал прогноз на весну и лето в РФ
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян весной и летом 2020 года.
Армия и оружие
Военные сны американцев. Как в США снимают видео с уничтожением ЗРК С-400
Журналисты портала Defence Blog заметили на видео демонстрацию уничтожения ракетного комплекса "Тополь-М" и ЗРК С-400 "Триумф", который его прикрывает.
Общество
Работу санаториев в России в 2020 году могут приостановить
«Минтруду России совместно с Фондом социального страхования Российской Федерации в срок до 24 марта 2020 года представить в правительство Российской Федерации предложения по приостановлению организации санаторно-курортного лечения отдельных категорий граждан в 2020 году с учётом складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации», — говорится в поручении правительства.
Здоровье
В Петербурге запретили плановую госпитализацию и вакцинацию
Плановая госпитализация, диспансеризация и вакцинация жителей Санкт-Петербурга отменена решением главного городского санитарного врача Натальи Башкетовой в связи распространением нового коронавируса, 24 марта сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Общество
В Исландии пациент заразился двумя штаммами коронавируса
Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
Транспорт
РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины
РЖД назначили специальный поезд N 906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
Наука
В Австралии найден самый древний предок почти всех животных
Древнее животное, названное Ikaria wariootia, представляет собой червеобразное существо размером с рисовое зерно, и оно, по-видимому, является самым древним примером билатеральной симметрии тела, которая с тех пор характерна для значительной части животных.
Политика
Жаров ушел с поста главы Роскомнадзора
Господин Жаров возглавлял Роскомнадзор с мая 2012 года.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребёнка
Евгений Петросян прокомментировал сообщения о том, что недавно стал отцом во второй раз.
Общество
В российских регионах закроют ночные клубы и кинотеатры
Правительство поручило регионам из-за вспышки коронавируса временно закрыть ночные клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
78-летняя Барбара Брыльска борется с раком
Несколько лет назад у Барбары Брыльской диагностировали рак. О своем самочувствии она старается не рассказывать.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным
Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
Здоровье
В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом
Пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что в регионе лабораторно подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Интерфакс.
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Общество
В Петербурге выявлен еще один случай коронавируса
В Петербурге под вечер врачи диагностировали еще один случай коронавируса.
Кино
«Союзмультфильм» начал показывать авторские мультфильмы онлайн
Отмечается, что в программе онлайн-фестиваля авторского короткометражного кино представлены мультфильмы, рассчитанные на разные возрастные группы.
Спорт
МОК переносит Олимпиаду 2020 года из-за коронавируса
Экономика
ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.