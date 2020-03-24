Происшествия

РБКРБКПольша выдала России совладельца «Зимней вишни»

Спецконвой доставил в Россию из Польши Вячеслава Вишневского, совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», при пожаре которого в марте 2018 погибло 60 человек, в том числе 37 детей. Об этом сообщает Генпрокуратура.
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с чего всё началось
Бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината и совладелец ранее сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслав Вишневский экстрадирован из Польши в Россию, сообщает
 Генпрокуратура.
Ведомости08:25

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Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

РБК09:26

ГП сообщила об экстрадиции из Польши совладельца «Зимней вишни»

Известия08:51

Бывший совладелец ТЦ «Зимняя вишня» экстрадирован в Россию из Польши

Ведомости08:25

Польша экстрадировала в Россию сбежавшего совладельца ТРЦ «Зимняя вишня»

URA.Ru08:37

Польша экстрадировала в Россию совладельца «Зимней вишни»

РИА Новости08:35

Польша экстрадировала в Россию совладельца «Зимней вишни»

Газета.Ru08:38

Польша экстрадировала в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

RT на русском08:11
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Происшествия

В Йошкар-Оле уволили главврача роддома, откуда похитили младенца

Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда накануне украли новорожденную девочку, уволен, министру здравоохранения региона объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл.
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Путин в желтом защитном костюме от коронавируса попал на видео

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«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:17
Политика

Путин примет участие в экстренном саммите G20

"26 марта с.г. президент Российской Федерации Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", - отметили в Кремле.
ТАСС 09:32
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
РИА Новости 07:52
Общество

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК 09:20
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Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 22 марта в 05:03
Общество

В Испании за сутки от коронавируса умерли более 500 человек

В Испании за последние сутки от COVID-19 скончались 514 человек, количество зараженных коронавирусом выросло на 6 тыс. случаев до 39 673, по данным Минздрава королевства, сообщает The Olivepress.Больше всего людей скончались в Мадриде, там умерли 1535 человек из 12 352.
Агентство Телеграф 07:32
Общество

В Крыму зафиксированы шесть случаев заболевания коронавирусом

В Республике Крым зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 08:40
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
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ВОЗ: США могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса

Из-за очень быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории США, наблюдаемого в последние дни, именно США могут стать новым эпицентром пандемии, пишет Reuters.
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Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассматривают вероятность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн.
Evo-rus.com 03:36
Энергетика

Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ

Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
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Кадыров показал тренировку Александра Емельяненко

Рамзан Кадыров наглядно показал, как тренируется под его руководством Александр Емельяненко.
Лезги газет 21 марта в 18:42
Общество

Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии

Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
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Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

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Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польские власти отказались пропустить российские Ил-76, направляющиеся в Италию, через свое воздушное пространство.
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Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 21 марта в 08:00
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Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса

Британские врачи определили симптом заражения коронавирусной инфекцией, диагностироввав который, необходимо сразу же без предварительных манипуляций уходить на карантин.
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Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Газета.Ru вчера в 04:53
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Lenovo проектирует новые полностью беспроводные наушники-вкладыши

Компания Lenovo, по сообщениям сетевых источников, проектирует новые полностью беспроводные наушники погружного типа.
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Таинственный взрыв произошел на обратной стороне Солнца

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Общество

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса

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Токио и МОК договорились отложить Олимпиаду на 2021 год

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В Италии определили город для работы военных вирусологов из России

Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
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Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня»
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