с чего всё началось

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.

Политика Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту. 5,2K

ЖКХ В Москве перенесли сроки отключения горячей воды «В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости». 58

Происшествия Режим ЧС введён в больнице Краснокаменска из-за коронавируса Режим чрезвычайной ситуации введён в краевой больнице (КБ-4) города Краснокаменска в Забайкальском крае из-за выявленных случаев подозрения на коронавирус.

Авто Появились первые изображения удлиненной Lada Niva Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса. 30

Экономика Какие нововведения ждут россиян с 1 мая С первого мая вступает в силу ряд изменений. Так, банкам запретят взимать комиссию за быстрые переводы. 604

Энергетика Мировые цены на нефть пошли вверх На марку Brent цена выросла на 6,2%, на WTI подорожала на 9,6%. Цены на нефть маркерных сортов Brent и WTI. 2

Здоровье В Китае за сутки выявлено 12 случаев заражения коронавирусом Всего в стране выявлено 1670 ввозных заражений коронавирусом, в настоящее время болеют 505 человек, состояние семи пациентов оценивается как тяжелое. 12

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 372

Шоу-бизнес Умерла солистка группы «Фристайл» Советская и украинская певица, солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла в Полтаве в возрасте 56 лет. 17

Общество Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram. 1,1K

Политика Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. 4,4K

Общество Режим самоизоляции ужесточат в Иркутской области Глава Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ об усилении режима самоизоляции. Его поддержали медики региона и районные власти. 55

Экономика ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи Организации малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели (ИП) из наиболее пострадавших отраслей экономики в мае и июне смогут получить безвозмездную финансовую помощь по 12 130 руб. (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника. 53

Общество На Дону приостановлено действие спецпропусков на майские праздники В Ростовской области на майские праздники приостановлено действие специальных пропусков для перемещения из дома на работу. 92

Политика Трамп выдвинул ультиматум Саудовской Аравии Президент США Дональд Трамп пригрозил Саудовской Аравии выведением американских войск с территории королевства в случае продолжения нефтяной войны, сообщило Reuters. 22

Политика США хотят не допустить возможности покупки Ираном российского оружия США сделают все, чтобы продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана и не допустить, чтобы Тегеран закупил вооружение у России или Китая, заявил в пятницу госсекретарь Майк Помпео. 7