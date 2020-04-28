с чего всё началось

Варшава собирается арестовать активы проекта «Северный поток -2», если «Газпром» не возместит ей переплаченные средства за российский газ. Об этом сообщил заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальски в интервью Wrpost. Подробнее об этом рассказывает издание «Политика Сегодня».

Спорт Mafia III, F1 2019 и Squad — семь игр в Steam станут временно бесплатными 30 апреля в 20:00 мск у семи игр в магазине Steam, включая Mafia III, F1 2019 и Squad, начнется период, во время которого их можно будет опробовать бесплатно.

Гаджеты Apple отчиталась о снижении выручки от продаж iPhone Доходы Apple от продаж iPhone во II квартале 2020 финансового года, завершившегося в конце марта, снизились до $28,9 млрд по сравнению с $31 млрд за аналогичный период прошлого года, следует из неаудированной отчётности компании по US GAAP.

Экономика Богатейшие россияне потеряли с начала года 46 млрд долларов Совокупное состояние богатейших россиян с начала года снизилось на 46 млрд долларов, самые большие потери понес совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). 2

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 2

Общество Правительство выделит допсредства на поддержку россиян за рубежом «Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», — цитирует главу правительства ТАСС. 283

Общество В Тульской области продлили ограничительные меры Губернатор Тульской области Алексей Дюмин Управление пресс-службы правительства Тульской области Указ № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" подписал 30 апреля губернатор Алексей Дюмин.

Здоровье У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. 162

Футбол Навальный поддержал вратаря «Крыльев Советов» Фролова, критиковавшего власть Политик Алексей Навальный прокомментировал скандал, возникший после того как голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов раскритиковал действия властей в условиях пандемии коронавируса.

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 1,4K

Общество Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян. 13

Общество Скворцова: РФ почти вышла на плато по коронавирусу В течение последней недели заболеваемость коронавирусом в России практически стабилизировалась, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в эфире Первого канала. 1K

Политика Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. 4,5K