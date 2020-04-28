Энергетика
Planet TodayПольша грозит арестовать активы «Северного потока-2»
Варшава собирается арестовать активы проекта «Северный поток -2», если «Газпром» не возместит ей переплаченные средства за российский газ. Об этом сообщил заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальски в интервью Wrpost. Подробнее об этом рассказывает издание «Политика Сегодня».
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с чего всё началось
Ранее замминистра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost заявил, что Польша готова добиваться ареста активов российского "Газпрома" в Европе.Газета.Ru28 апреля в 07:21
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