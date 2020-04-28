с чего всё началось

Варшава собирается арестовать активы проекта «Северный поток -2», если «Газпром» не возместит ей переплаченные средства за российский газ. Об этом сообщил заместитель министра госактивов Польши Януш Ковальски в интервью Wrpost. Подробнее об этом рассказывает издание «Политика Сегодня».

Политика В Госдуме потрясены отказом Украины от гуманитарной помощи из России Москва, 1 мая 2020, 11:04 — REGNUM В Госдуме потрясены отказом Украины принять гуманитарную помощь из России в условия пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая. 2

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Представитель МИДа Мария Захарова в эфире «Эха Москвы» отказалась от предложения радиостанции предоставить ей площадку для дебатов с оппозиционером Алексеем Навальным. 2,6K

Общество Валуев ответил Навальному, который заступился за вратаря Фролова Депутат Госдумы РФ Николай Валуев ответил политику Алексею Навальному, который ранее прокомментировал осуждающее высказывание Валуева в адрес голкипера «Крыльев Советов» Евгениия Фролова и заступился за футболиста. 6

Здоровье В Петербурге коронавирус выявили у 111 сотрудников НИИ скорой помощи В Санкт-Петербурге с начала апреля диагноз «коронавирусная инфекция нового типа Covid-19» подтвержден у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, сообщили в городском комитете по здравоохранению. 226

Политика Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту. 5,6K

Экономика «Роснефть» решила не менять сумму вознаграждения совету директоров В документе говорится, что бывшему канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру предлагается выплатить 600 тысяч долларов с учётом надбавки за работу председателем совета директоров. 10

Общество Глава Буйнакска заразился коронавирусом У главы города Буйнакска (Республика Дагестан) Исламудина Нургудаева обнаружили коронавирус. 2

Политика Медведев отреагировал на заражение Мишустина коронавирусом Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на сообщение о заражении премьер-министра страны Михаила Мишустина коронавирусом. 252

Здоровье В Свердловской области рекордное число заболевших COVID-19 — 232 человека На 1 мая 2020 года — 232 новых случаев, всего в Свердловской области заболели уже 935 человек.

Общество 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19. 262

Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 79

Игры На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2 В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store. 11

Наука В России расшифровали состав Тунгусского метеорита Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли. 38

Общество Роспотребнадзор пригрозил ужесточить самоизоляцию после 12 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне поведут себя безответственно на майских праздниках и начнут нарушать введенный режим самоизоляции, власти будут вынуждены вместо постепенной отмены ограничений, наоборот, ужесточать запреты. 16

Общество Большинство россиян собираются провести майские праздники дома Портал "стопкоронавирус.рф" провёл социологический опрос и выяснил, где россияне собираются провести майские праздники.

Общество Мировые поставки смартфонов показали крупнейшее в истории падение Мировые поставки смартфонов в первом квартале 2020 года упали на 11,7% в годовом выражении, до 275,8 миллиона штук — это крупнейшие темпы снижения в истории, говорится в прогнозе аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 171

Происшествия Журналисту Олегу Зурману залили дверь пеной Похожая на строительную пену субстанция застыла и у журналиста не получилось открыть дверь.

Политика Глава Минздрава заявил о важнейшем рубеже борьбы с коронавирусом Россия подходит к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Происшествия В Приамурье обнаружена мертвой сотрудница полиции Тело сотрудницы полиции обнаружено в пятницу, 1 мая, в одной из квартир города Тында Амурской области. 17