Политика
RT на русскомПольша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа
Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.
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Армия и оружие
Российские военные вошли в сирийскую Ракку
Политика
На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Политика
В Париже забросали яйцами митингующих украинцев
Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Технологии
«Ростелеком» и «ЛитРес» запустили проект «Ростелеком. Книги»
Если окажется так, что нужного экземпляра не будет в каталоге, «ЛитРес» подарит скидку 20% на покупку книги.
Политика
Назван состав украинской делегации на «нормандском саммите»
На Украине назвали состав делегации, которая отправляется в Париж, чтобы принять участие в саммите «нормандской четверки».
Политика
Глава МВФ дала Украине совет по достижению экономического успеха
Экономический успех Украины зависит от верховенства права и устранения корыстных интересов в экономике.
Происшествия
Рэперов HammAli и Navai обстреляли в Липецке
Рэперов HammAli & Navai обстреляли в Липецке, передает Mash со ссылкой на слова самих музыкантов.
Спорт
WADA отстранило Россию от соревнований на четыре года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от крупных международных соревнований на четыре года.
Кино
Появился первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот
Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли. Видео появилось на YouTube-канале WBRussia.
Происшествия
Из хранилища вещдоков во Внуково исчезли 105 кг наркотиков
Во Внуково пропали из хранилища, где находились вещдоки, около 105 кг синтетических наркотиков.
Музыка
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года по версии журнала Forbes, заработав за год около $185 млн.
Шоу-бизнес
Семья Фриске обвинила Шепелева в растрате миллионов
Отец покойной певицы Жанны Фриске обвинил ее вдовца Дмитрия Шепелева в растрате наследства маленького сына.
Происшествия
Российского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажира
После инцидента водитель высадил пассажира и уехал. В машине таксиста остались паспорт пострадавшего, а также его iPhone и банковские карты.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Космос
Предупреждение из других миров. Почему НАСА свернуло лунную программу
Миссия "Аполлон-17" считается одной из самых успешных и беспроблемных в истории лунных полётов.
Политика
Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку
Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин 9 декабря сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
Кино
Первые кадры «Вечных» потрясли зрителей: «Не похоже ни на один из фильмов Marvel»
Футбол
Джано и Гулиев могут покинуть «Спартак» зимой
Полузащитники «Спартака» Джано Ананидзе и Аяз Гулиев могут покинуть клуб этой зимой.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли первые три места в финале Гран-При
Фигуристки из России Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первые три места в финале Гран-при, который прошел в Турине.
Политика
Зеленский подписал последний закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал последний закон, необходимый для реализации процесса выделения газотранспортной системы Украины из "Нафтогаза", сообщается на сайте Верховной рады.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Политика
Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне
Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Политика
Россия и Украина вернулись в суд из-за спора о $3 млрд
Спор тянется с декабря 2015 года, когда Украина отказалась возвращать России $3 млрд по евробондам, выпущенным администрацией бывшего президента Украины Виктора Януковича в декабре 2013 года и целиком выкупленным российским суверенным фондом.
Спорт
Тарасова об отстранении России: Руководители спорта позорят Путина
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение об отстранении России от международных соревнований на четыре года.
Гаджеты