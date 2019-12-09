Общество
RT на русскомПольша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа
Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 09:49, Ашберн
Политика
Путин, Зеленский и Меркель прибыли в Елисейский дворец
Как отмечали в Кремле, двусторонняя встреча Путина и Зеленского пройдёт после завершения переговоров «нормандской четвёрки».
Общество
Взыскание долгов с пенсий могут запретить
Вторая поправка предполагает, что после взыскания долга за счет зарплаты, на счете должен быть остаток средств в размере прожиточного минимума, пишет «Российская газета».
Политика
В Лондоне возобновились слушания по долгу Украины перед Россией
В Верховном суде Великобритании возобновились слушания по спору между Россией и Украиной на 3 миллиарда долларов в еврооблигациях (плюс купон на 75 миллионов).
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Общество
Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников
Педагоги элитной гимназии №19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Футбол
«Спартак» уступил «Ростову» в матче РПЛ
Спорт
Сборная России выступит в отборе к ЧМ-2022 с флагом и гимном
Сборная России по футболу выступит в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу в России со своим флагом и национальным гимном.
Происшествия
Суд арестовал участника ДТП со школьниками в Нижнем Новгороде
Суд арестовал участника ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина и пострадали школьники, которые группой шли в театр.
Армия и оружие
Истребители Су-30 порвали китайский Chengdu J-20 пятого поколения
Как сообщают СМИ, во время учебно-тренировочного полёта, экипаж истребителя Су-30МКИ ВВС Индии, неожиданно обнаружил на радарах боевого самолёта китайский истребитель Chengdu J-20.
Кино
Фильмы Disney собрали за год более $10 млрд
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переписи населения в 2020 году, расходы на проведение превысят 30 миллиардов рублей.
Гаджеты
Huawei назвала дату выхода собственной замены Android
Huawei официально объявила, что первый смартфон с операционной системой HarmonyOS вместо Android будет представлен в августе 2020 года.
Политика
Встреча Путина и Меркель началась в Париже
Политика
В Париже забросали яйцами митингующих украинцев
Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Игры
Анонсирована новая часть BioShock
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
В ноябре Минтруд представил законопроект, согласно которому для получения страховой или накопительной пенсии, в том числе по перерасчетам, пенсионерам не нужно будет предоставлять документы, если их персональные данные уже находятся на руках у местных органов ПФР.
Политика
Российское гражданство получили 125 тысяч жителей Донбасса
Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тыс. жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Политика
Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире
Санна Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавит кабинет министров Финляндии и станет самым молодым премьером в мире.
Политика
Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку
Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин 9 декабря сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.
Авто
Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»
Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару произвела фурор на «Песне года»
София Ротару, как и обещала, появилась на "Песне года". 72-летняя певица превосходно выглядела и пребывала в прекрасном расположении духа.
Футбол
Егоров: «Арбитр встречи „Краснодар“ — ЦСКА провел достойный матч»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу рефери Василия Казарцева на матче 19-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (1:1).
Происшествия
Пропавшего в ноябре подростка в Севастополе нашли мертвым
Пропавшего в конце ноября подростка в Севастополе нашли мертвым в одном из заброшенных городских зданий.
Происшествия
Двухлетняя девочка умерла в детском саду в Астраханской области
Следственные органы проводят проверку по факту смерти двухлетней девочки в одном из детских садов в Камызяке (Астраханская область).
Авто
McLaren представил эксклюзивный дорожный суперкар 620R
Приготовьтесь познакомиться с самой мощной моделью в серии McLaren Sports Series - новым 620R, который создан на базе гоночного автомобиля 570S GT4.
Здоровье
Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.