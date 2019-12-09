Общество

RT на русскомRT на русскомПольша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа

Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.
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Польская PGNiG и украинская ERU намерены сотрудничать в поиске и добыче газа на Украине

ТАСС05:55

Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа

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Польша и Украина договорились вместе добывать газ под Львовом

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Lenta.ru10:48

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ПРАЙМ06:05
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Встреча "нормандской четверки" в Париже, на которой обсуждалась ситуация на Донбассе завершена.
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В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

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Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
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Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
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В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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Украинцев забросали яйцами в Париже

Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
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Патент недели: как можно обмануть атеросклероз

Для лечения пациентов с атеросклерозом часто назначают процедуру терапевтического плазмафереза — по сути «чистку крови» с использованием материалов-сорбентов.
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В России ввели льготную ипотеку на Дальнем Востоке под два процента годовых.
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Путин ответил стихотворением про газ на вопрос про энергоносители

Президент РФ Владимир Путин ответил детским стихотворением на вопрос про энергоносители в ходе пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки".
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Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
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Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
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Лопырева о Собчак: «она легко подставит любого»

Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.
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Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
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ГА ООН приняла резолюцию с призывом к России «вывести войска из Крыма»

В резолюции содержатся призывы к России «вывести войска с Крымского полуострова и прекратить оккупацию территории Украины», а также вернуть «военное оборудование и вооружение» с украинских судов «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».
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Путин заявил о «потеплении» обстановки в отношениях с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил об улучшении отношений с Украиной, отметив ряд моментов, способствующих этому.
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Алла Пугачева представила в Москве фильм «Тот самый концерт»

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Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

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Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.
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