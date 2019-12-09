Общество
RT на русскомПольша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа
Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.
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Политика
Встреча «нормандской четверки» завершена
Встреча "нормандской четверки" в Париже, на которой обсуждалась ситуация на Донбассе завершена.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Спорт
Путин: решение WADA противоречит Олимпийской хартии
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал вчерашнее решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу российских спортсменов.
Общество
17 миллионов рублей исчезли во время ремонта дорог во Владивостоке
Обыски уже прошли в городском управлении дорог и благоустройства Владивостока, а также в ряде компаний, работающих в сфере дорожного хозяйства.
Политика
Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа
ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Политика
Лидеры нормандской четверки приняли коммюнике по итогам переговоров
Лидеры стран-участников нормандского саммита приняли коммюнике по итогам переговоров в Елисейском дворце.
Политика
Зеленский потребовал контроль над границей до выборов в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настаивает на передаче контроля над границей с РФ до проведения местных выборов в Донбассе, а президент РФ Владимир Путин - после волеизъявления местных жителей.
Общество
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором взрывов в метро Москвы
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование в Германии убийства грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Политика
Украинцев забросали яйцами в Париже
Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
Наука
Патент недели: как можно обмануть атеросклероз
Для лечения пациентов с атеросклерозом часто назначают процедуру терапевтического плазмафереза — по сути «чистку крови» с использованием материалов-сорбентов.
Футбол
Валерий Карпин: «Если буду говорить о судействе, меня на всю жизнь отстранят от футбола»
Экономика
В России ввели льготную ипотеку под два процента годовых
В России ввели льготную ипотеку на Дальнем Востоке под два процента годовых.
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
Политика
Путин ответил стихотворением про газ на вопрос про энергоносители
Президент РФ Владимир Путин ответил детским стихотворением на вопрос про энергоносители в ходе пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки".
Происшествия
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры
Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
Общество
Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck
Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
Шоу-бизнес
Лопырева о Собчак: «она легко подставит любого»
Телеведущую оскорбили такие подозрения. Она заявила, что не уважает Собчак, которая готова подставить любого человека, если это будет нужно.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Политика
ГА ООН приняла резолюцию с призывом к России «вывести войска из Крыма»
В резолюции содержатся призывы к России «вывести войска с Крымского полуострова и прекратить оккупацию территории Украины», а также вернуть «военное оборудование и вооружение» с украинских судов «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».
Политика
Путин заявил о «потеплении» обстановки в отношениях с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил об улучшении отношений с Украиной, отметив ряд моментов, способствующих этому.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева представила в Москве фильм «Тот самый концерт»
Премьера киноверсии юбилейного концерта Аллы Пугачевой состоялась в московском кинотеатре «Октябрь».
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Экономика
Сети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов
Сети АЗС в Приморье сообщили о нехватке дизеля и бензина в регионе, связанной с отсутствием топлива у поставщика - "Роснефти", ее дочка - "РН-Востокнефтепродукт" - при этом отмечает рост продаж дизельного топлива независимым сетям на фоне растущего спроса.
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»
В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Политика
Зеленский не знает, как контролировать перемирие в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в "нормандском формате" в Париже заявил, что не понимает, как контролировать соблюдение полного перемирия в Донбассе, так как ранее подобные договоренности срывались.