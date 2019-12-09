Общество
RT на русскомПольша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа
Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 14:03, Ашберн
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Спорт
WADA на четыре года дисквалифицировало Россию за допинг
Решение исполкома WADA означает, что российские спортсмены теряют право выступать под флагом России на Олимпийских играх 2020 и 2022 гг. Под вопросом – участие российских спортсменов под российским флагом в чемпионатах мира по всем видам спорта, в том числе в чемпионате мира по футболу 2022 г. в Катаре.
Футбол
Геннадий Орлов: «Дзюба находит в себе резервы, насилует себя»
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу оскорблений болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Общество
Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Футбол
Месси не включен в заявку «Барселоны» на игру с «Интером»
Лионель Месси не попал в заявку «Барселоны» на игру шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера».
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
Политика
Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента
Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
Фигурное катание
Плющенко впервые упал во время проката шоу-программы, пробив трубу
Евгений Плющенко впервые в истории своих выступлений в шоу-программах упал во время прыжка, пробив трубу и устроив «фонтан» на льду.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд
Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
Кино
Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Мальорку»
В концовке встречи Месси забил свой третий гол в матче, таким образом, оформив хет-трик. В составе гостей оба гола на счету Анте Будимира.
Общество
Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей
Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
Происшествия
В Новой Зеландии началось извержение вулкана на острове Уайт-Айленд
Как сообщила в понедельник на своей еженедельной пресс-конференции в Веллингтоне премьер-министр страны Джасинда Ардерн, около 100 человек находились у вулкана на острове Уайт-Айленд в момент извержения.
Политика
Песков: встреча «нормандской четверки» продолжается
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры "нормандской четверки" продолжают обсуждать раннее подготовленный совместный документ.
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивилась заявлениям о ее алкоголизме
Известная балерина Анастасия Волочкова регулярно поддается критике и резким высказываниям со стороны подписчиков.
Технологии
ДТП без полиции. В Ленобласти работает европротокол
Электронный европротокол оформляется при авариях с участием не более двух машин, без пострадавших и без разногласий по обстоятельствам происшествия.
Общество
В Бирмингеме появилось рождественское граффити от Бэнкси
Рождественское граффити британского художника Бэнкси появилось в Бирмингеме. Об этом сам художник сообщил в понедельник в Instagram.
Спорт
Российских футболистов не оказалось в «антидопинговом списке WADA»
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало информацию о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил.
Происшествия
Рэперы HammAli & Navai пожаловались в полицию на обстрел неизвестными
Рэперы HammAli & Navai заявили в полицию о том, что их машина, предположительно, была обстреляна.
Общество
В России хотят защитить пенсии от взыскания долгов
В правительственную комиссию направлен законопроект, призванный ограничить удержание долгов с пенсий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития.
Политика
Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе
В отчете о ситуации в Донбассе сказано, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 случаев гибели гражданского населения в связи с боевыми действиями, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин.
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
Футбол
СМИ: ЦСКА предложил 8 миллионов евро за футболиста «Жилины» Боженика
Московский футбольный клуб ЦСКА предложил около 8 миллионов евро за переход нападающего словацкой "Жилины" Роберта Боженика, сообщает cas.sk.
Политика
Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии
Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Гаджеты
Windows 10 Mobile окончательно мертва
Microsoft уже давно прекратила поддерживать предыдущие версии Windows 10 Mobile, включая 1511, 1607 и 1703.
Политика
Генассамблея ООН во второй раз приняла резолюцию Украины «по проблеме милитаризации Крыма»
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако за документ выступило меньше стран, чем в 2018 году.
Наука