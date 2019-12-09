Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.

Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа

Спорт WADA на четыре года дисквалифицировало Россию за допинг Решение исполкома WADA означает, что российские спортсмены теряют право выступать под флагом России на Олимпийских играх 2020 и 2022 гг. Под вопросом – участие российских спортсменов под российским флагом в чемпионатах мира по всем видам спорта, в том числе в чемпионате мира по футболу 2022 г. в Катаре.

Общество Медведев уволил замглавы Росалкогольрегулирования Голосную Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увольнении замглавы Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, которая проходила по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Общество В Турции ввели налог на проживание в отелях Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.

Футбол Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Мальорку» В концовке встречи Месси забил свой третий гол в матче, таким образом, оформив хет-трик. В составе гостей оба гола на счету Анте Будимира.

Происшествия В Новой Зеландии началось извержение вулкана на острове Уайт-Айленд Как сообщила в понедельник на своей еженедельной пресс-конференции в Веллингтоне премьер-министр страны Джасинда Ардерн, около 100 человек находились у вулкана на острове Уайт-Айленд в момент извержения.

Технологии ДТП без полиции. В Ленобласти работает европротокол Электронный европротокол оформляется при авариях с участием не более двух машин, без пострадавших и без разногласий по обстоятельствам происшествия.

Общество В Бирмингеме появилось рождественское граффити от Бэнкси Рождественское граффити британского художника Бэнкси появилось в Бирмингеме. Об этом сам художник сообщил в понедельник в Instagram.

Политика Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе В отчете о ситуации в Донбассе сказано, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 случаев гибели гражданского населения в связи с боевыми действиями, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин.

Авто General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.

Политика Подозреваемый в убийстве Хангошвили попросил убежища в Германии Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.