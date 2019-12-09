Общество

RT на русскомRT на русскомПольша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа

Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.
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Польская PGNiG и украинская ERU намерены сотрудничать в поиске и добыче газа на Украине

ТАСС05:55

Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа

RT на русском06:20

Польша и Украина договорились вместе добывать газ под Львовом

REGNUM07:27

Польская компания PGNiG будет добывать газ на Украине

News.ru06:08

Польская PGNiG договорилась о добыче газа на Украине

Взгляд.ру06:52

Польская PGNIG подписала соглашение о поиске и добыче газа на Украине

ПРАЙМ06:05

Польша поищет газ на Украине и заберет его себе

Lenta.ru10:48
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Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН вчера в 11:33
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Решение исполкома WADA означает, что российские спортсмены теряют право выступать под флагом России на Олимпийских играх 2020 и 2022 гг. Под вопросом – участие российских спортсменов под российским флагом в чемпионатах мира по всем видам спорта, в том числе в чемпионате мира по футболу 2022 г. в Катаре.
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Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу оскорблений болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
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Общество

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Футбол

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Лионель Месси не попал в заявку «Барселоны» на игру шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Интера».
ProstoProSport 09:28
Общество

В Турции ввели налог на проживание в отелях

Уточняется, что налог в размере 1% будет взиматься с 1 апреля и до конца 2020 года. Позже его планируют повысить до 2%.
Газета.Ru 08:01
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Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
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Плющенко впервые упал во время проката шоу-программы, пробив трубу

Евгений Плющенко впервые в истории своих выступлений в шоу-программах упал во время прыжка, пробив трубу и устроив «фонтан» на льду.
News.ru вчера в 14:34
Общество

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 млрд

Сумма требований РФ к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла $4,5 млрд, сообщает Минфин России.
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Вышел фанатский фильм по «Ведьмаку» с русскими субтитрами

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Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Мальорку»

В концовке встречи Месси забил свой третий гол в матче, таким образом, оформив хет-трик. В составе гостей оба гола на счету Анте Будимира.
ГЛАС.RU вчера в 02:59
Общество

Названа реальная стоимость монеты, которую продают за миллиард рублей

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард.
News.ru вчера в 14:52
Происшествия

В Новой Зеландии началось извержение вулкана на острове Уайт-Айленд

Как сообщила в понедельник на своей еженедельной пресс-конференции в Веллингтоне премьер-министр страны Джасинда Ардерн, около 100 человек находились у вулкана на острове Уайт-Айленд в момент извержения.
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Песков: встреча «нормандской четверки» продолжается

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры "нормандской четверки" продолжают обсуждать раннее подготовленный совместный документ.
Газета.Ru 13:12
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Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
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Известная балерина Анастасия Волочкова регулярно поддается критике и резким высказываниям со стороны подписчиков.
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ДТП без полиции. В Ленобласти работает европротокол

Электронный европротокол оформляется при авариях с участием не более двух машин, без пострадавших и без разногласий по обстоятельствам происшествия.
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В Бирмингеме появилось рождественское граффити от Бэнкси

Рождественское граффити британского художника Бэнкси появилось в Бирмингеме. Об этом сам художник сообщил в понедельник в Instagram.
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Спорт

Российских футболистов не оказалось в «антидопинговом списке WADA»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало информацию о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил.
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Рэперы HammAli & Navai пожаловались в полицию на обстрел неизвестными

Рэперы HammAli & Navai заявили в полицию о том, что их машина, предположительно, была обстреляна.
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В России хотят защитить пенсии от взыскания долгов

В правительственную комиссию направлен законопроект, призванный ограничить удержание долгов с пенсий, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минтруд и Минэкономразвития.
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Суд ООН отчитался о расследовании военных преступлений в Донбассе

В отчете о ситуации в Донбассе сказано, что офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 по август 2019 года зафиксировал на востоке Украины 3339 случаев гибели гражданского населения в связи с боевыми действиями, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин.
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Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
РБК 13:20
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Московский футбольный клуб ЦСКА предложил около 8 миллионов евро за переход нападающего словацкой "Жилины" Роберта Боженика, сообщает cas.sk.
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Задержанный по подозрению в убийстве грузинского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине подал ходатайство о предоставлении политического убежища в Германии, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Microsoft уже давно прекратила поддерживать предыдущие версии Windows 10 Mobile, включая 1511, 1607 и 1703.
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Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла в понедельник предложенную Украиной резолюцию о "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, однако за документ выступило меньше стран, чем в 2018 году.
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Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com 07 декабря в 07:00
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