Общество

RT на русскомRT на русскомПольша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа

Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.
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Польская PGNiG и украинская ERU намерены сотрудничать в поиске и добыче газа на Украине

ТАСС05:55

Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа

RT на русском06:20

Польша и Украина договорились вместе добывать газ под Львовом

REGNUM07:27

Польская компания PGNiG будет добывать газ на Украине

News.ru06:08

Польская PGNiG договорилась о добыче газа на Украине

Взгляд.ру06:52

Польская PGNIG подписала соглашение о поиске и добыче газа на Украине

ПРАЙМ06:05

Польша поищет газ на Украине и заберет его себе

Lenta.ru10:48
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Спорт

Колобков отказался оправдываться за отстранение России

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что не должен оправдываться за решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию.
News.ru 10:06
Происшествия

Житель Новой Москвы задержан по подозрению в жестоком убийстве сестры

Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки на территории Новой Москвы. Об этом сообщает СК России по Москве.
Российская газета 11:23
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Политика

В Париже начался саммит «нормандской четверки»

РБК 11:25
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv 01:02
Происшествия

Подозреваемого виновника ДТП с детьми в Нижнем Новгороде арестовали

В Нижнем Новгороде арестовали Виктора Пильганова, предполагаемого виновника в ДТП с детьми, в результате которого побила женщина.
Газета.Ru 10:10
Игры

Появилась информация о новой игре популярной серии BioShock

Новая часть популярной серии игр BioShock уже находится в разработке. Об этом 9 декабря сообщил официальный сайт 2K Games.
REGNUM 11:38
Общество

Прокуратура проверит видео с матом мэра Липецка

RT на русском 10:36
Политика

Путин и Зеленский пожали друг другу руки

В Кремле рассказали, что в ходе первой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского главы государств обменялись рукопожатиями, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:44
Происшествия

Рэперов HammAli & Navai обстреляли из-за отказа сделать селфи

Рэперов HammAli & Navai (настоящие имена — Александр Громов и Наваи Бакиров) обстреляли за отказ сделать селфи с посетителями их концерта в Липецке, сообщает Mash.
Газета.Ru 09:08
Общество

Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit

Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
ТАСС 04:08
Общество

В Пенсионном фонде назвали условия приостановки выплаты пенсии

В Пенсионном фонде России рассказали, что если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, то выплату ему пенсии могут приостановить.
Газета.Ru 10:42
Хоккей

«Металлург» обыграл рижское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ

РИА Новости 11:21
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
РБК 07:36
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Здоровье

Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи в России на ближайшие три года.
РИА Новости 09:13
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Российская газета вчера в 14:14
Кино

Фильмы студии Disney собрали за год более $10 млрд

К концу календарного 2019-го года проекты Disney заработали в мировом прокате суммарно порядка $10 млрд.
Piter.tv 10:59
Наука

Первые в мире гибриды свиньи и обезьяны родились в Китае

В эксперименте участвовали более четырёх тысяч эмбрионов, из которых родились 10, но только двух можно было считать химерами, а концентрация клеток обезьян была крайне низкой: от одной на тысячу до одной на 10 тысяч собственных клеток свиньи, говорится в эксклюзивном материале издания.
News.ru 07 декабря в 14:42
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Политика

В Лондоне начались слушания по долгу Украины перед Россией в $3 млрд

Верховный суд Великобритании в понедельник, 9 декабря, начинает слушания по спору России и Украины о непогашенных Киевом евробондах на $3,075 млрд — $3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн.
Известия 07:47
Армия и оружие

Шойгу назвал сроки перевооружения армии

Красная весна 05:56
Здоровье

Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии

Что происходит 10:03
Политика

Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии»

Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.
Газета.Ru 07:17
Общество

Учителя казанской школы отдохнули в ОАЭ за счет родителей учеников

Педагоги элитной гимназии № 19 в Казани съездили на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за счет родителей своих учеников.
Известия 09:32
Политика

Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
REGNUM вчера в 15:13
Футбол

Клубы РПЛ заработали в 2018 году почти 60 млрд рублей

Футбольный клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) заработали в 2018 году 59,4 миллиарда рублей.
МК-Спорт 11:21
Хоккей

Овечкин высказался о решении WADA по России

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился мнением о решении Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:31
Спорт

Колобков считает, что не должен оправдываться после санкций WADA

Министр спорта России Павел Колобков высказался по поводу мнения, что наказывать за ситуацию с допингом должны чиновников, а не нарушивших антидопинговые правила спортсменов или тренеров.
RT на русском 10:34
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