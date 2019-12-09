Общество

REGNUMREGNUMПольша и Украина договорились вместе добывать газ под Львовом

Соглашение о сотрудничестве в поиске и добыче углеводородов на Украине подписано между польским энергетическим концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины». Об этом сообщает 9 декабря пресс-служба польского концерна.
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Польская PGNiG и украинская ERU намерены сотрудничать в поиске и добыче газа на Украине

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