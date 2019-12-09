Общество
REGNUMПольша и Украина договорились вместе добывать газ под Львовом
Соглашение о сотрудничестве в поиске и добыче углеводородов на Украине подписано между польским энергетическим концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины». Об этом сообщает 9 декабря пресс-служба польского концерна.
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Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе
Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
Политика
Зеленский на год продлит действие закона об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже заявил. что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год.
Происшествия
Число погибших при стрельбе в чешской больнице выросло до шести
Число погибших при стрельбе в больнице чешского города Острава возросло до шести.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» у членов российской делегации в Париже
По словам Авакова, инцидент произошел во время обсуждения вопроса разведения войск в Донбассе, во время которого у российского чиновника «нервы сдали».
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Футбол
Определились соперники сборной России перед Евро-2020
Определились соперники сборной России перед матчами чемпионата Европы 2020 года.
Политика
Время встречи Путина и Зеленского на полях саммита назвал источник
Перед саммитом четверки противоборствующие на Украине стороны – Украина и ЛНР с ДНР обменялись «любезностями» в виде утверждёнными в Киеве пятью сценариями дезинтеграции Донбасса и законом о государственной границе в ДНР.
Происшествия
Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора
Политика
CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу
Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
Политика
Политолог оценил слова Зеленского о «ничьей» с Путиным
«Один из важных результатов встречи «нормандской четверки» заключается в том, что президент Украины впервые документально подтвердил обязательства своей страны буквально и полностью выполнить Минские соглашения», – считает глава Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.
Политика
Зеленский пригласил российских журналистов на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране.
Политика
В ФСБ заявили о ликвидации более 80 подпольных оружейных мастерских
Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что за год сотрудники спецслужбы, МВД и Росгвардии ликвидировали 83 подпольные оружейные мастерские.
Общество
В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре
В одной из частных клиник Москвы уже пятый год живет здоровая девочка. Родители не отказываются от нее, но и не забирают домой.
Общество
Борисов назвал причину проблем в микроэлектронной отрасли
Вице-премьер добавил, что сейчас «глупо говорить, что в России существует серийное микроэлектронное производство».
Гаджеты
HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году
В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Общество
КС вынесет решение о правах жертв репрессий вернуться жить в Москву
Конституционный суд России провозгласит во вторник постановление по делу о конституционности законоположений, которые во взаимосвязи не позволяют получить жилье в Москве людям, чьи родители проживали в столице, пока не были репрессированы в 1930-1940 годах.
Гаджеты
MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X
В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
Хоккей
Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Калгари»
«Калгари Флэймз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.
Общество
Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола
Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
Футбол
Тедеско прибыл на совет директоров «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско и генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн прибыли на совет директоров футбольного клуба.
Политика
Зафиксирован резкий рост арестов чиновников в России
В России зафиксирован рост арестов чиновников в уходящем 2019 году. Это следует из исследования экспертов фонда «Петербургская политика».
Политика
Евросоюз создаст аналог американского «акта Магнитского»
Евросоюз создаст аналог американского "акта Магнитского" для введения санкций за нарушения прав человека – приводит ТАСС заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран ЕС в Брюсселе.
Политика
В Крыму прокомментировали новую резолюцию ООН по полуострову
Накануне Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по "проблеме милитаризации" Крыма, а также части Черного и Азовского морей.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Происшествия
Военный самолет Чили с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду
Самолет ВВС Чили разбился во время перелета в Антарктиду. На борту находились 38 человек, в том числе 21 пассажир.
Экономика
Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2%
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.