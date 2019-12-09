Общество

REGNUMREGNUMПольша и Украина договорились вместе добывать газ под Львовом

Соглашение о сотрудничестве в поиске и добыче углеводородов на Украине подписано между польским энергетическим концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины». Об этом сообщает 9 декабря пресс-служба польского концерна.
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Польская PGNiG и украинская ERU намерены сотрудничать в поиске и добыче газа на Украине

ТАССвчера в 05:55

Тихий американец поможет полякам добыть газ на Украине

REGNUM02:25

Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа

RT на русскомвчера в 06:20

Газовая дружба с Польшей дорого обойдется Украине

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Польская компания PGNiG будет добывать газ на Украине

News.ruвчера в 06:08

Польская PGNIG подписала соглашение о поиске и добыче газа на Украине

ПРАЙМвчера в 06:05

Польша поищет газ на Украине и заберет его себе

Lenta.ruвчера в 10:48
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Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе

Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
РИА Новости 03:28
Политика

Зеленский на год продлит действие закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже заявил. что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год.
Pravda.Ru 03:22
Происшествия

Число погибших при стрельбе в чешской больнице выросло до шести

Число погибших при стрельбе в больнице чешского города Острава возросло до шести.
RT на русском 03:28
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости вчера в 19:16
Политика

Аваков рассказал о «сдавших нервах» у членов российской делегации в Париже

По словам Авакова, инцидент произошел во время обсуждения вопроса разведения войск в Донбассе, во время которого у российского чиновника «нервы сдали».
Lenta.ru 03:43
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Футбол

Определились соперники сборной России перед Евро-2020

Определились соперники сборной России перед матчами чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 03:49
Политика

Время встречи Путина и Зеленского на полях саммита назвал источник

Перед саммитом четверки противоборствующие на Украине стороны – Украина и ЛНР с ДНР обменялись «любезностями» в виде утверждёнными в Киеве пятью сценариями дезинтеграции Донбасса и законом о государственной границе в ДНР.
Вести ПК в Воронеже вчера в 03:11
Происшествия

Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора

РИА Новости вчера в 15:04
Политика

CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу

Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
ТК Звезда 01:40
Политика

Политолог оценил слова Зеленского о «ничьей» с Путиным

«Один из важных результатов встречи «нормандской четверки» заключается в том, что президент Украины впервые документально подтвердил обязательства своей страны буквально и полностью выполнить Минские соглашения», – считает глава Центра политической конъюнктуры, политолог Алексей Чеснаков.
Взгляд.ру 02:42
Политика

Зеленский пригласил российских журналистов на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране.
ТАСС вчера в 19:45
Политика

В ФСБ заявили о ликвидации более 80 подпольных оружейных мастерских

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что за год сотрудники спецслужбы, МВД и Росгвардии ликвидировали 83 подпольные оружейные мастерские.
RT на русском 03:30
Общество

В Москве девочка пять лет прожила в перинатальном центре

В одной из частных клиник Москвы уже пятый год живет здоровая девочка. Родители не отказываются от нее, но и не забирают домой.
Российская газета 03:15
Общество

Борисов назвал причину проблем в микроэлектронной отрасли

Вице-премьер добавил, что сейчас «глупо говорить, что в России существует серийное микроэлектронное производство».
РБК 03:44
Гаджеты

HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году

В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
MobiDevices вчера в 04:10
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Общество

КС вынесет решение о правах жертв репрессий вернуться жить в Москву

Конституционный суд России провозгласит во вторник постановление по делу о конституционности законоположений, которые во взаимосвязи не позволяют получить жилье в Москве людям, чьи родители проживали в столице, пока не были репрессированы в 1930-1940 годах.
РИА Новости 02:29
Гаджеты

MSI готовит видеокарты Radeon RX 5500 XT Mech и RX 5500 XT Gaming X

В свою очередь Radeon RX 5500 XT Gaming X оснащена более мощной системой охлаждения, которая также включает пару вентиляторов, но обладает более крупными габаритами.
3DNews вчера в 14:49
Хоккей

Гол Ничушкина не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Калгари»

«Калгари Флэймз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.
REGNUM 01:02
Общество

Диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола

Врач-диетолог Мария Дубская перечислила пять «антипродуктов» новогоднего стола, которые вреднее всего для организма и фигуры.
Известия вчера в 19:46
Футбол

Тедеско прибыл на совет директоров «Спартака»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско и генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн прибыли на совет директоров футбольного клуба.
РИА Новости 03:46
Происшествия

В Екатеринбурге экс-судью приговорили к восьми годам колонии за взятку

РИА Новости 02:06
Политика

Зафиксирован резкий рост арестов чиновников в России

В России зафиксирован рост арестов чиновников в уходящем 2019 году. Это следует из исследования экспертов фонда «Петербургская политика».
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Политика

Евросоюз создаст аналог американского «акта Магнитского»

Евросоюз создаст аналог американского "акта Магнитского" для введения санкций за нарушения прав человека – приводит ТАСС заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 28 стран ЕС в Брюсселе.
Газета.Ru вчера в 14:48
Политика

В Крыму прокомментировали новую резолюцию ООН по полуострову

Накануне Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию по "проблеме милитаризации" Крыма, а также части Черного и Азовского морей.
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DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
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Происшествия

Военный самолет Чили с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили разбился во время перелета в Антарктиду. На борту находились 38 человек, в том числе 21 пассажир.
Газета.Ru 03:03
Экономика

Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2%

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Интерфакс 03:11
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