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Польша и Венгрия не поддержали план снижения спроса на газ на 15%

Венгрия и Польша — единственные из 27 стран Европейского союза, которые проголосовали против плана по добровольному снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы, говорится в документе Совета ЕС.
RT на русском
Отмечается, что необходимое для принятия плана квалифицированное большинство было достигнуто.
Lenta.ru
Еврокомиссия 20 июля предложила регулирование о снижении спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе, которое 26 июля согласовали министры энергетики ЕС с рядом поправок.
РИА Новости
В соответствии с принятым Советом ЕС решением в течение восьми месяцев государства должны в добровольном порядке сократить потребление газа на 15%.
ТАСС

Подробнее о событии

Reuters: Венгрия и Польша не поддержали план ЕС по снижению потребления газа
ТАСС19:52
Польша и Венгрия не поддержали план ЕС по снижению потребления газа
Москва 2417:27
Венгрия и Польша не поддержали план снижения спроса на газ в ЕС - документ
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План ЕС по снижению потребления газа на 15% отказались поддержать Венгрия и Польша
Газета.Ruвчера в 16:51
План ЕС по снижению потребления газа на 15% отказались поддержать Венгрия и Польша
Коммерсантъвчера в 16:06
Совет Европы: Венгрия и Польша не поддержали план по сокращению потребления газа в ЕС
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