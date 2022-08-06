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Польша и Венгрия не поддержали план снижения спроса на газ на 15%

Венгрия и Польша, единственные из 27 стран Европейского союза, проголосовали против плана по добровольному снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы, говорится в документе Совета ЕС.
RT на русском
«Все делегации проголосовали за принятие регулирования Совета о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ, за исключением делегаций Венгрии и Польши, которые проголосовали против», — говорится в документе.
Lenta.ru
В Совете Европейского Союза уточнили, что необходимое для принятия плана квалифицированное большинство было достигнуто.
Общественная служба новостей
Еврокомиссия 20 июля предложила регулирование о снижении спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе, которое 26 июля согласовали министры энергетики ЕС с рядом поправок.
РИА Новости

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