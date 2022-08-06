«Все делегации проголосовали за принятие регулирования Совета о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ, за исключением делегаций Венгрии и Польши, которые проголосовали против», — говорится в документе.
Новая микрожидкостная система, разработанная инженерами Johns Hopkins, может упростить сбор и тестирование резистентных к лекарствам ЦОК из образцов крови, известных как «жидкие биопсии», которые быстрее, менее инвазивны и безопаснее, чем традиционные биопсии тканей.
РБК пишет о том, что доклад правозащитной организации Amnesty International о ситуации на Украине, в котором открыто признаются военные преступления киевского режима, появился для того, чтобы поднять авторитет AI.