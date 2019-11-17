Энергетика
REGNUMПольша хочет отказаться от газа из России за счет «Газпрома»
Глава польского государственного нефтегазового концерна PGNiG Пётр Вожняк ожидает «ответного удара со стороны России, в том числе в связи с желанием не продлевать Ямальский контракт (подписан в 1996 году, предусматривает поставки в Польшу около 10 млрд куб. газа в год — С.С.) в конце 2022 года».
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Аналитик рассказал об экономической неэффективности СПГ-проекта Польши
Политическая Экспертиза17 ноября в 03:14
Эксперты объяснили, почему Польша покупает уголь у РФ, отказываясь от газа
Газета.Ru18 ноября в 01:25
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Происшествия
Одна из версий защиты учитывает влияние фазы Луны на Соколова
Общество
Больше 80% жителей России считают себя счастливыми
Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (43%) считает, что большинство окружающих их людей счастливы.
Общество
Россия может ограничить импорт детских молочных смесей
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Футбол
Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма»
Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.
Армия и оружие
Армия Израиля подтвердила ракетный удар по Сирии
Происшествия
В Пензе ликвидировали прорыв теплопровода на Аустрина
Аварийная бригада АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» закончила работу с повреждением магистрального теплопровода сегодня, 20 ноября, около 9.00.
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Происшествия
В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины
Полицейские в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести женщины.
Футбол
Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
Экономика
В Госдуму внесен депутатский вариант законопроекта об ОСАГО
Как сообщалось, ранее в Госдуму был внесен правительственный законопроект об ОСАГО, но он был снят с рассмотрения парламента накануне первого чтения 15 октября этого года.
Политика
Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории
По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Общество
Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить
Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.
Экономика
Российские инвесторы сократили вложения в недвижимость Европы
Российские инвесторы сократили крупные вложения в европейскую недвижимость по итогам трех кварталов 2019 года.
Общество
Роструд объяснил правила продления новогодних каникул за счёт отпуска
Как напомнили в ведомстве, в соответствии со ст. 122 ТК работник может взять первый отпуск после шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя.
Политика
Москва и Минск не смогли согласовать треть карт по интеграции
Из подготовленной 31 «карты» согласовано не менее 20, в частности из четырех «карт» по нефтяному и газовому вопросу проработано две, подвел итог работы во вторник Сергей Румас.
Общество
В России подсчитали потери авиакомпаний из-за запрета полётов в Грузию
Запрет на полёты в Грузию, введённый летом этого года, привёл к потерям примерно 3,2 млрд рублей, подсчитали российские авиакомпании.
Шоу-бизнес
Разин пригрозил Кудрявцевой разоблачениями из-за Шепелева
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вмешался в конфликт между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым.
Футбол
На Украине разорился «крымский» футбольный клуб «в изгнании»
Клуб был заново создан Украиной в Херсонской области, в его руководстве есть выходцы с полуострова, например, бывший крымский премьер Сергей Куницын.
Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
Происшествия
На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ
Силовики пресекли незаконный вылов рыбы в Волгоградской области, который браконьеры вели под прикрытием научно-исследовательского института, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.
Наука
Фронтир нейронаук. Астроциты мешают восстанавливаться мозгу
Сегодня речь пойдет о восстановлении мозга после инсульта. Тезис о том, что нервные клетки не восстанавливаются, давно опровергнут.
Происшествия
На Кубани пропавшую школьницу нашли в яме туалета
Как выяснилось, ребенок провалился в общественный туалет. О пропаже девочки стало известно 18 ноября.
Политика
Власти Британии отказали в визе нескольким российским журналистам
Британское правительство в 2019 году не одобрило некоторым российским журналистам визу.
Авто
Старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора выставили на продажу
Нескромная цена установлена не только из-за редкого мотора, но ещё и из-за "коллекционной", по мнению владельца, ценности машины.
Шоу-бизнес
Фадеев показал фото Глюкозы в начале карьеры
Продюсер Максим Фадеев опубликовал архивный снимок юной Натальи Чистяковой, ставшей известной певицей под псевдонимом Глюкоза.
Экономика
Костин назвал преимущество зерна над нефтью
В августе Reuters сообщал, что Костин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь банку создать нового национального лидера зернового рынка, который снизит роль иностранных трейдеров и даст государству больший контроль над экспортом.
Происшествия
Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.