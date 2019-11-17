Глава польского государственного нефтегазового концерна PGNiG Пётр Вожняк ожидает «ответного удара со стороны России, в том числе в связи с желанием не продлевать Ямальский контракт (подписан в 1996 году, предусматривает поставки в Польшу около 10 млрд куб. газа в год — С.С.) в конце 2022 года».

Польша хочет отказаться от газа из России за счет «Газпрома»

Общество Россия может ограничить импорт детских молочных смесей Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу рассмотреть возможность ограничения импорта детских молочных смесей и ингредиентов для их производства, в том числе путем квотирования, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на копию протокола совещания о мерах по развитию производства заменителей грудного молока.

Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.

Футбол Моуринью назначен главным тренером «Тоттенхэма» Английский футбольный клуб «Тоттенхэм» объявил о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды.

Армия и оружие СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3 Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.

Футбол Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.

Экономика В Госдуму внесен депутатский вариант законопроекта об ОСАГО Как сообщалось, ранее в Госдуму был внесен правительственный законопроект об ОСАГО, но он был снят с рассмотрения парламента накануне первого чтения 15 октября этого года.

Общество Роструд объяснил правила продления новогодних каникул за счёт отпуска Как напомнили в ведомстве, в соответствии со ст. 122 ТК работник может взять первый отпуск после шести месяцев непрерывной работы у одного работодателя.

Политика Москва и Минск не смогли согласовать треть карт по интеграции Из подготовленной 31 «карты» согласовано не менее 20, в частности из четырех «карт» по нефтяному и газовому вопросу проработано две, подвел итог работы во вторник Сергей Румас.

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Происшествия На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ Силовики пресекли незаконный вылов рыбы в Волгоградской области, который браконьеры вели под прикрытием научно-исследовательского института, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.

Наука Фронтир нейронаук. Астроциты мешают восстанавливаться мозгу Сегодня речь пойдет о восстановлении мозга после инсульта. Тезис о том, что нервные клетки не восстанавливаются, давно опровергнут.

Экономика Костин назвал преимущество зерна над нефтью В августе Reuters сообщал, что Костин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь банку создать нового национального лидера зернового рынка, который снизит роль иностранных трейдеров и даст государству больший контроль над экспортом.