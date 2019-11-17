Энергетика
REGNUMПольша хочет отказаться от газа из России за счет «Газпрома»
Глава польского государственного нефтегазового концерна PGNiG Пётр Вожняк ожидает «ответного удара со стороны России, в том числе в связи с желанием не продлевать Ямальский контракт (подписан в 1996 году, предусматривает поставки в Польшу около 10 млрд куб. газа в год — С.С.) в конце 2022 года».
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Аналитик рассказал об экономической неэффективности СПГ-проекта Польши
Политическая Экспертиза17 ноября в 03:14
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Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
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В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
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Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы
Принято решение о переходе ОАО РЖД на новые тарифы Власти определились, что после 2025 года, когда истечет действующая долгосрочная программа развития ОАО РЖД, монополии понадобится новая тарифная система.
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РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
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На Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией
Два или три матча в группе Россия на Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге (хозяина игры с Данией определит жеребьевка).
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Почеттино ушел с поста главного тренера «Тоттенхэма»
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
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Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
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Опубликовано видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
Опубликовано видео с места провала автомобиля в яму с кипятком в Пензе, в результате которого погибли два человека.
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Сестры Хачатурян попросили суда присяжных
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Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Армия и оружие
СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3
Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Происшествия
СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края
СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Происшествия
СКР: глава Петропавловска поручил брату получить взятку
По версии следствия, глава Петропавловск-Камчатского городского округа поручил своему родному брату частями от посредника директора муниципального казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» получить частями взятку — 200 тыс. рублей.
Общество
Суд отменил первый в России штраф для СМИ за фейк
Хорошевский суд Москвы отменил штраф 200 тыс. руб. для издательского дома «Момент истины» по статье КоАП РФ о фейковых новостях, сообщил адвокат организации Федор Трусов.
Футбол
Чалов принес России победу над Сербией в отборе молодежного ЧЕ
Встреча в Белграде завершилась со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Федор Чалов и Магомед-Шапи Сулейманов, передает "Газета.ру".
Происшествия
Адвокат Соколова: историк пытался покончить с собой
Политика
Медведев рассказал о трудностях при интеграции с Белоруссией
Если не идти на компромисс, процесс интеграции России и Белоруссии может быть под угрозой, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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«Химки» крупно проиграли «Реалу»
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Армия и оружие
Трамп: США увеличат военный контингент в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп решил направить в Саудовскую Аравию дополнительное вооружение, включая радары и ракетные системы для противодействия Ирану, который, по мнению Вашингтона, угрожает безопасности региона.