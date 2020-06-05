Управление по регулированию энергетики Польши (URE) собирается повысить тариф на транзит газа по польскому участку газопровода Ямал—Европа на 16,5% в 2021 году, следует из сообщения регулятора.

Польша хочет повысить тариф на транзит российского газа на 16,5%

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