Политика
РИА НовостиПольша хочет принять закон против «российской трактовки истории»
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска. Как сообщил глава фракции партии "Право и справедливость" Рышард Терлецкий, сейчас комитет сейма по внешней политике работает над соответствующим документом.
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Путешествия
В аэропорту Стамбула запретили встречать туристов с табличками
Согласно новым правилам, туроператоры и агентства не имеют право встречать гостей возле выхода из зоны таможенного контроля и держать таблички с указанием названия фирмы или фамилией туриста.
Энергетика
Нефть марки Brent подскочила в цене до $70 за баррель
Ценовую отметку $70 за баррель преодолела нефть марки Brent, 6 декабря свидетельствует официальный сайт сети бирж ICE.
Политика
МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
Религия
Путин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
Армия и оружие
WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных
Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.
Армия и оружие
Решение об убийстве Сулеймани США приняли без НАТО — Столтенберг
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что США решили убить иранского генерала Касема Сулеймани сами — без НАТО и коалиции по борьбе против ИГ (запрещено в РФ).
Происшествия
В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком
Спорт
Без флага и гимна. За кого и когда мы будем болеть в 2020-м
Можно лишь вспомнить зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане, где наши атлеты уже выступали без гимна и флага и заняли 13-е место в общекомандном медальном зачете (2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград).
Политика
Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН
Американское заявление по Ираку, предложенное в Совете Безопасности ООН, не учитывало изменившиеся реалии, сказал российский постпред при организации Василий Небензя.
Армия и оружие
Постпред Ирана заявил, что Тегеран не хочет обладать ядерным оружием
Несмотря на прекращение выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Иран не собирается обзаводиться ядерным оружием, заявил в эфире программы PBS NewsHour постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,03-0,4%
Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне снижения внешних фондовых площадок и раллирующей нефти из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке в связи с конфликтом США и Ирана; индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,03-0,4%.
Происшествия
Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке; никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
Общество
Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Шоу-бизнес
К Армену Джигарханяну из США вернулась бывшая жена Татьяна Власова
Бывшая супруга известного актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова снова вернулась в Россию из США.
Авто
Sony удивила анонсом первого электромобиля Vision-S
Sony сделала один из самых неожиданных анонсов на выставке Consumer Electronic Show электромобиль Sony Vision-S, который предназначен для демонстрации различных технологий японской компании.
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Футбол
Орлов назвал российских игроков «Зенита» пустым поколением
Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.
Кино
Райан Джонсон снимет продолжение детектива «Достать ножи»
Как рассказал сам Джонсон («Петля времени», «Звездные войны: Последние джедаи»), история сиквела будет сосредоточена на новом расследовании частного сыщика Бенуа Бланка, роль которого снова исполнит Дэниел Крейг.
Хоккей
«Эдмонтон» на выезде обыграл «Торонто», Макдэвид набрал 4 очка
«Эдмонтон Ойлерз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. В составе победителей 4 очка набрал Коннор Макдэвид — у него гол и асисстентский хет-трик.
Кино
Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году
Министерство культуры России отчиталось о кассовых сборах российских фильмов в 2019 году. Данные представлены на сайте ведомства.
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
Культура
Издатели назвали самые популярные книги 2019 года
Самыми продаваемыми книгами в 2019 году в России стали романы «Нож» Ю Несбе, «Смертельная белизна» Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг) и «В метре друг от друга» Рейчел Липпинкотт, Микии Дотри и Тобиаса Иакониса.
Происшествия
На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59
Число заразившихся неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань провинции Хубэй выросло до 59 человек.
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Футбол
Гвардиола назвал клубы, в которые никогда не пойдет работать
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал команды, которые никогда не согласится тренировать.
Политика