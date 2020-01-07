Политика

РИА НовостиРИА НовостиПольша хочет принять закон против «российской трактовки истории»

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска. Как сообщил глава фракции партии "Право и справедливость" Рышард Терлецкий, сейчас комитет сейма по внешней политике работает над соответствующим документом.
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В Польше могут принять резолюцию против российской трактовки истории

ТАСС00:50

Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий

Известиявчера в 19:32

В Польше могут принять резолюцию против российской трактовки истории

Коммерсантъвчера в 21:32

Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»

РИА Новостивчера в 20:44

В Польше решили запретить России «переписывать историю»

РБКвчера в 23:34

Польский сейм решил запретить России обсуждать историю Польши

Красная веснавчера в 16:41

Польша на законодательном уровне запретит РФ трактовать историю по-своему

News.ruвчера в 15:20
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Религия

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

РБК 01:34
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

RT на русском 02:07
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили встречать туристов с табличками

Согласно новым правилам, туроператоры и агентства не имеют право встречать гостей возле выхода из зоны таможенного контроля и держать таблички с указанием названия фирмы или фамилией туриста.
РЕН ТВ 05 января в 03:08
Энергетика

Нефть марки Brent подскочила в цене до $70 за баррель

Ценовую отметку $70 за баррель преодолела нефть марки Brent, 6 декабря свидетельствует официальный сайт сети бирж ICE.
Красная весна вчера в 03:45
Политика

МИД РФ: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака.
REGNUM вчера в 21:54
Религия

Путин принял участие в рождественской службе в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин прибыл на рождественскую службу в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.
Известия вчера в 17:10
Армия и оружие

WSJ: США намерены направить на Ближний Восток шесть B-52 и 200 военных

Пентагон планирует направить на Ближний Восток дополнительно 200 военнослужащих и шесть бомбардировщиков B-52 на фоне напряженности с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей военного ведомства.
РИА Новости 01:31
Армия и оружие

Решение об убийстве Сулеймани США приняли без НАТО — Столтенберг

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что США решили убить иранского генерала Касема Сулеймани сами — без НАТО и коалиции по борьбе против ИГ (запрещено в РФ).
iReactor вчера в 12:40
Происшествия

В Тюменской области задержали водителя автобуса после ДТП с грузовиком

РИА Новости вчера в 08:46
Спорт

Без флага и гимна. За кого и когда мы будем болеть в 2020-м

Можно лишь вспомнить зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане, где наши атлеты уже выступали без гимна и флага и заняли 13-е место в общекомандном медальном зачете (2 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград).
66.ru вчера в 23:00
Политика

Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН

Американское заявление по Ираку, предложенное в Совете Безопасности ООН, не учитывало изменившиеся реалии, сказал российский постпред при организации Василий Небензя.
РИА Новости 00:46
Армия и оружие

Постпред Ирана заявил, что Тегеран не хочет обладать ядерным оружием

Несмотря на прекращение выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Иран не собирается обзаводиться ядерным оружием, заявил в эфире программы PBS NewsHour постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
РИА Новости вчера в 22:51
Финансы

Рынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,03-0,4%

Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне снижения внешних фондовых площадок и раллирующей нефти из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке в связи с конфликтом США и Ирана; индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,03-0,4%.
Интерфакс вчера в 02:17
Происшествия

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед

Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке; никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
РИА Новости 04 января в 22:00
Общество

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Российская газета вчера в 03:51
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

На территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули были задержаны двое мужчин.
Известия вчера в 14:39
Шоу-бизнес

К Армену Джигарханяну из США вернулась бывшая жена Татьяна Власова

Бывшая супруга известного актера Армена Джигарханяна Татьяна Власова снова вернулась в Россию из США.
Дни24 02:18
Авто

Sony удивила анонсом первого электромобиля Vision-S

Sony сделала один из самых неожиданных анонсов на выставке Consumer Electronic Show электромобиль Sony Vision-S, который предназначен для демонстрации различных технологий японской компании.
iXBT.com 00:56
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Lenta.ru вчера в 18:29
Футбол

Орлов назвал российских игроков «Зенита» пустым поколением

Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.
ProstoProSport вчера в 04:11
Кино

Райан Джонсон снимет продолжение детектива «Достать ножи»

Как рассказал сам Джонсон («Петля времени», «Звездные войны: Последние джедаи»), история сиквела будет сосредоточена на новом расследовании частного сыщика Бенуа Бланка, роль которого снова исполнит Дэниел Крейг.
Афиша Daily вчера в 07:19
Хоккей

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Торонто», Макдэвид набрал 4 очка

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4. В составе победителей 4 очка набрал Коннор Макдэвид — у него гол и асисстентский хет-трик.
Sport24.ru вчера в 21:53
Кино

Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году

Министерство культуры России отчиталось о кассовых сборах российских фильмов в 2019 году. Данные представлены на сайте ведомства.
Газета.Ru 03 января в 18:50
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
REGNUM 00:15
Культура

Издатели назвали самые популярные книги 2019 года

Самыми продаваемыми книгами в 2019 году в России стали романы «Нож» Ю Несбе, «Смертельная белизна» Роберта Гэлбрейта (псевдоним Джоан Роулинг) и «В метре друг от друга» Рейчел Липпинкотт, Микии Дотри и Тобиаса Иакониса.
Телеканал 360° вчера в 09:46
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru вчера в 04:52
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59

Число заразившихся неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань провинции Хубэй выросло до 59 человек.
Амур.инфо вчера в 06:15
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb вчера в 16:22
Футбол

Гвардиола назвал клубы, в которые никогда не пойдет работать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал команды, которые никогда не согласится тренировать.
Матч ТВ 01:24
Политика

Гуайдо лишился поста главы парламента Венесуэлы

Вести.Ru 05 января в 13:59
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