Армия и оружие

ИнтерфаксИнтерфаксПольша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США. Польша в конце мая обратилась к США с просьбой продать ей 32 самолета F-35A производства Lockheed Martin.
Читать в источнике
Комментировать144

Подробнее о событии

Польша приобретет у США 32 истребителя F-35

Газета.Ru16:17

США продадут Польше истребители F-35 со скидкой

Pravda.Ru29 января в 04:42

Польша подписала контракт на покупку американских истребителей F-35

Комсомольская правда11:48

Польша подписала контракт с США на приобретение 32 истребителей F-35

Известия11:21

Польша подписала контракт на покупку в США 32 самолетов F-35

ТАСС09:19

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35

РИА Новости09:29

Польша купит у США 32 истребителя-бомбардировщика F-35

Российская газета15:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:10, Ашберн
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

StarHit.ru 13:00
Футбол

Тренер «Спартака» Тедеско поблагодарил Цорна за приобретение Соболева

Газета.Ru 14:10
Наука

Риск рака легких снижается после отказа от курения

Что происходит 10:11
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
Здоровье

Роспотребнадзор призвал ограничить участие в массовых мероприятиях

Россиянам рекомендуется ограничить участие в массовых мероприятиях, чтобы минимизировать риск заражения гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 10:06
Политика

В Кремле оценили закупку нефти Белоруссией у Норвегии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос того, у какой страны Белоруссия будет закупать нефть, относится исключительно к экономической тематике.
RT на русском 04:54
Футбол

Испанская «Сельта» подтвердила переход Смолова

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в испанской Примере.
ProstoProSport вчера в 13:22
Здоровье

Врач заявил, что коронавирус не страшен россиянам

Вице-президент Российской медицинской ассоциации и член президиума Пироговского движения врачей Юрий Комаров заявил, что россиянам новый тип коронавируса 2019-nCoV не угрожает.
News.ru 10:28
Футбол

Кокорин объяснил отказ переходить в «Сочи»

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин объяснил, почему отказывается уходить в аренду в другой клуб.
Rambler News Service 06:04
Культура

Цифровая Людмила Гурченко станет ведущей нового телешоу

Создатели реалити-шоу «Битва престолов» используют образ актрисы Людмилы Гурченко, ушедшей из жизни в 2011 году, пишет издание «Собеседник».
BFM.ru 29 января в 08:51
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM 00:22
Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ 16:43
Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 15:08
Общество

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Ведомости 08:33
Футбол

«Ренн» вырвал победу у «Нанта», забив два гола в добавленное время

«Ренн» переиграл «Нант» в матче 22-го тура чемпионата Франции (3:2). На 90-й минуте красно-черыне проигрывали в один мяч, но в добавленное время смогли дважды забить «канарейкам» и вырвали победу.
Спорт-Экспресс 16:50
Энергетика

На Украине 18 городов могут остаться без отопления

Производители тепла в 18 городах Украины не рассчитались за газ и рискуют остаться без дальнейших поставок.
ИА Новороссия вчера в 07:34
Наука

Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса

Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации.
News.ru 28 января в 06:35
Теннис

Тим обыграл Зверева и встретится с Джоковичем в финале Australian Open

Матч ТВ 07:37
Политика

Военный эксперт назвал коронавирус новым биооружием США

Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что коронавирус поражает людей по этническому принципу.
News.ru 17:01
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском 11:05
Космос

Два американских спутника едва не столкнулись над США

Два неработоспособных американских спутника - научный IRAS и военный экспериментальный GGSE-4 - пролетели мимо друг друга над территорией США в ночь на 30 января, сообщило Космическое командование США.
РИА Новости вчера в 02:49
Баскетбол

Леброн сделал татуировку в память о Коби Брайанте

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сделал татуировку, посвященную легенде НБА Коби Брайанту, который погиб в результате крушения вертолета 26 января, сообщает TMZ.
Sport24.ru 02:38
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК 05:53
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Армия и оружие

Смогут ли силы фельдмаршала Хафтара «достать» турецкие корабли

Российская газета вчера в 06:05
Экономика

Airbus выплатит $4 млрд в рамках дела о взятках чиновникам

Европейский концерн Airbus выплатит $4 млрд штрафа для урегулирования дела о взятках во Франции, Великобритании и США, сообщает Bloomberg.
Ведомости 12:01
Здоровье

Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса

Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
РИА Новости 12:45
Шоу-бизнес

Мать Аршавина выселяет экс-жену футболиста и его дочь из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина отправила письмо бывшей супруге сына Алисе Казьминой с требованием съехать из квартиры, где девушка проживает с дочерью от Аршавина.
МК-Спорт вчера в 11:43
Армия и оружие

Военные Украины испытали в Одессе новый корабль

Росбалт 14:15
Экономика

США сняли санкции с китайской судоходной компании

Минфин США объявил в пятницу о решении исключать из санкционного списка китайскую судоходную компанию Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. В министерстве оповестили, что исключают компанию из списка SDN List.
Интерфакс 12:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное