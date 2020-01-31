Армия и оружие

ИнтерфаксИнтерфаксПольша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США. Польша в конце мая обратилась к США с просьбой продать ей 32 самолета F-35A производства Lockheed Martin.
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Польша купит у США 32 истребителя-бомбардировщика F-35

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