Армия и оружие

ВедомостиВедомостиПольша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши говорил, что стране необходимо заменить советские самолеты на более современные. Поставки истребителей в Польшу запланированы на 2024 г. В 2018 г. Польша также договорилась купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot за $4,75 млрд.
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Польша купила американские истребители F-35

Вести.Ru10:03

Польша подписала контракт на покупку американских истребителей F-35

Комсомольская правда11:48

Польша подписала контракт с США на приобретение 32 истребителей F-35

Известия11:21

Польша купит у США 32 истребителя-бомбардировщика F-35

Российская газета15:40

Польша подписала контракт на покупку в США 32 самолетов F-35

ТАСС09:19

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35

РИА Новости09:29

Сделка на $4,6 млрд: зачем Польше американские истребители пятого поколения

Евразия.Эксперт00:52
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Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

Газета.Ru вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости 19:29
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru 06:04
Происшествия

Полицейский вертолет разбился в Японии

Lenta.ru 19:58
Политика

США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
РИА Новости 16:59
Общество

В новом КоАП появится штраф за опасное вождение

Проект нового КоАП предусматривает введение штрафа за опасное вождение.
Российская газета 03:55
Авто

Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей

Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.
Автоновости дня 02:42
Энергетика

США предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Lenta.ru вчера в 23:09
Футбол

Малафеев опроверг слухи об уходе из «Зенита»

Газета.Ru 17:20
Происшествия

Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение

Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант.
РБК 11:27
Общество

Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
Газета.Ru вчера в 01:11
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru 18:04
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
Биатлон

Ковалев завоевал золото в спринте на ЧМ среди юношей

Матч ТВ 06:22
Армия и оружие

Новый корабль ВМС Украины прошел очередную проверку

Проверку ходовой части прошел новый корабль ВМС Украины, сообщает 31 января Минообороны Украины на своем официальном сайте.
Красная весна 14:29
Шоу-бизнес

«Алиса переживает»: мама Тимати о том, что он живет не с Шишковой

Пара не была в браке, но модель родила рэперу дочь Алису.
Блокнот.ру 09:23
Транспорт

В Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте

В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб.
Коммерсантъ 20:10
Политика

В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского

Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
Газета.Ru 16:49
Общество

Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
РБК 15:09
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Известия вчера в 23:45
Общество

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском 10:20
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Здоровье

Тревогу из-за заболевшего коронавирусом в Тюмени подняла вахтерша

Студентку из Китая, которая стала первой заболевшей коронавирусом 2019-nCoV в России, выявила вахтерша общежития Тюменского индустриального университета.
РБК 11:39
Общество

Роскачество оценило вина в картонной упаковке

Роскачество проверило качество вина в картонных упаковках в России. О результатах рассказывается на сайте организации.
Газета.Ru 01:00
Армия и оружие

Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта

Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
REGNUM 29 января в 07:30
Экономика

Россиян предупредили о потере пенсионных накоплений

РФ предупредил россиян о том, что в этом году негосударственные пенсионные фонды начнут борьбу за новых клиентов, сообщает DEITA.
Deita.ru 09:30
Шоу-бизнес

Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву

Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Культуромания 08:36
Здоровье

#ТвойДальнийВосток: поликлиники края делают максимально удобными для пациентов

В учреждении привели в порядок все внутренние помещения: не просто провели косметический ремонт, а сделали поликлинику максимально приспособленной для нужд не просто пациентов, а маленьких детей и их родителей.
Primpress.ru 28 января в 23:13
Политика

Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Газета.Ru 18:29
Футбол

«Манчестер Юнайтед» согласовал переход нигерийца из Китая Игало

"Манчестер Юнайтед" договрился с клубом китайской Суперлиги "Шанхай Шеньхуа" о трансфере нигерийского футболиста Одиона Игало.
Газета.Ru 16:41
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