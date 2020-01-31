Армия и оружие
ВедомостиПольша купила у США истребители F-35
Министр обороны Польши говорил, что стране необходимо заменить советские самолеты на более современные. Поставки истребителей в Польшу запланированы на 2024 г. В 2018 г. Польша также договорилась купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot за $4,75 млрд.
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Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Происшествия
Полицейский вертолет разбился в Японии
Политика
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
Общество
В новом КоАП появится штраф за опасное вождение
Проект нового КоАП предусматривает введение штрафа за опасное вождение.
Авто
Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей
Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.
Энергетика
США предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Футбол
Малафеев опроверг слухи об уходе из «Зенита»
Происшествия
Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение
Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант.
Общество
Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют
По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Армия и оружие
Новый корабль ВМС Украины прошел очередную проверку
Проверку ходовой части прошел новый корабль ВМС Украины, сообщает 31 января Минообороны Украины на своем официальном сайте.
Шоу-бизнес
«Алиса переживает»: мама Тимати о том, что он живет не с Шишковой
Пара не была в браке, но модель родила рэперу дочь Алису.
Транспорт
В Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте
В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб.
Политика
В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского
Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
Общество
Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме
Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Здоровье
Тревогу из-за заболевшего коронавирусом в Тюмени подняла вахтерша
Студентку из Китая, которая стала первой заболевшей коронавирусом 2019-nCoV в России, выявила вахтерша общежития Тюменского индустриального университета.
Общество
Роскачество оценило вина в картонной упаковке
Роскачество проверило качество вина в картонных упаковках в России. О результатах рассказывается на сайте организации.
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта
Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
Экономика
Россиян предупредили о потере пенсионных накоплений
РФ предупредил россиян о том, что в этом году негосударственные пенсионные фонды начнут борьбу за новых клиентов, сообщает DEITA.
Шоу-бизнес
Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву
Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Здоровье
#ТвойДальнийВосток: поликлиники края делают максимально удобными для пациентов
В учреждении привели в порядок все внутренние помещения: не просто провели косметический ремонт, а сделали поликлинику максимально приспособленной для нужд не просто пациентов, а маленьких детей и их родителей.
Политика
Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа
Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» согласовал переход нигерийца из Китая Игало
"Манчестер Юнайтед" договрился с клубом китайской Суперлиги "Шанхай Шеньхуа" о трансфере нигерийского футболиста Одиона Игало.