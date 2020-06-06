с чего всё началось

Польша повысила тарифы на транспортировку российского газа по трубопроводу Ямал — Европа. Плата за транзит в 2021 году вырастет в среднем на 16,5%.

Общество Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США. 8

Политика Большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой Лишь 15% американцев, согласно опросам Wall Street Journal и NBC News опубликованных в воскресенье, 7 июня, считают, что ситуация в стране находится под контролем. 14

Авто Автолюбители определили самые надежные кроссоверы и внедорожники Самые надежные кроссоверы и внедорожники назвали британские автомобилисты в ходе исследования Driver Power, которое как обычно проводит авторитетное издание Auto Express. 4

Происшествия Джонсон обвинил хулиганов в дискредитации протестов в Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал наказать тех, кто использует акции протеста в стране в преступных целях.

Общество Найдены новые доказательства сокрытия Китаем данных о коронавирусе В медиагруппе подчеркивают, что минимум 5 лабораторий Китая сошлись во мнении о существовании смертельно опасного COVID-19 еще тогда, когда КНР не проинформировала ВОЗ о том, что на китайской территории произошла вспышка якобы неизвестного заболевания. 55

Политика МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске Решение о принятии от других стран помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске должно принимать руководство России, сообщил первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян. 1,2K

Шоу-бизнес Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова. 149

Происшествия Независимые журналисты нашли новых свидетелей по делу о катастрофе Boeing в Донбассе Основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, подтверждающих наличие военных самолетов в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, когда произошла катастрофа Boeing. 116

Единоборства Макгрегор назвал причину завершения карьеры Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.

Экономика Гостиницам мало не показалось Крупный бизнес хочет льгот, как маленький Гостиничный бизнес через «Опору России» добивается перехода к секторальной модели поддержки, указывая властям на необходимость распространить льготы для малого бизнеса на средний и крупный, который также пострадал от остановки деятельности.

Происшествия На Кубани коронавирус выявлен у шестимесячного ребенка В Гулькевичском районе за сутки зарегистрировано 15 случаев выявленных пациентов с коронавирусом, в Краснодаре - 14, а в Армавире заболели 10 человек. 1,4K

Политика Высланные дипломаты РФ вылетели из Чехии Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека. 1

Экономика Каждый второй россиянин рискует лишиться работы или части дохода Как отмечают исследователи, временное закрытие предприятий и падение объемов производства может привести не только к потере работы в краткосрочной перспективе для большой части россиян, но и к уменьшению и задержке заработной платы, а также к вынужденному отпуску. 5

Гаджеты Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта. 23

Политика Елену Шувалову исключили из КПРФ Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов. 1K

Общество Изменен порядок поступления в военные вузы России В 2020 году изменен порядок поступления в российские военные вузы. Разъяснения по этому вопросу дали в Министерстве обороны РФ. 5

Политика Жителей Белоруссии задумали оградить от «вредной» информации Министр уверен, что от распространения информации зависит дальнейшая судьба всего государства, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал СТВ. 43

Энергетика Эксперт рассказал о времени возможного роста цен на нефть Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов по итогам завершения переговоров стран ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи прокомментировал в субботу, 6 июня, телеканалу РЕН ТВ вероятность возвращения цен на нефть к их прошлогодним показателям. 2

Общество Главный раввин России заразился коронавирусом Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, сообщил руководитель департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин. 179