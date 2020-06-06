Энергетика
News.ruПольша подняла тарифы на транзит российского газа
Польша повысила тарифы на транспортировку российского газа по трубопроводу Ямал — Европа. Плата за транзит в 2021 году вырастет в среднем на 16,5%.
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Управление по регулированию энергетики Польши (URE) собирается повысить тариф на транзит газа по польскому участку газопровода Ямал—Европа на 16,5% в 2021 году, следует из сообщения регулятора.Коммерсантъ05 июня в 13:38
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Коммерсантъ 18:31
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Лишь 15% американцев, согласно опросам Wall Street Journal и NBC News опубликованных в воскресенье, 7 июня, считают, что ситуация в стране находится под контролем.
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В медиагруппе подчеркивают, что минимум 5 лабораторий Китая сошлись во мнении о существовании смертельно опасного COVID-19 еще тогда, когда КНР не проинформировала ВОЗ о том, что на китайской территории произошла вспышка якобы неизвестного заболевания.
ToDay News Ufa 02:29
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МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
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Коммерсантъ 02:55
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Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
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Независимые журналисты нашли новых свидетелей по делу о катастрофе Boeing в Донбассе
Основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, подтверждающих наличие военных самолетов в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, когда произошла катастрофа Boeing.
ТАСС 14:12
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Назван способ предупредить развитие гипертонии при помощи ушей
Эксперты рассказали, что уши могут помочь определить опасно высокое давление и предупредить развитие гипертонии.
Профиль 10:58
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
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Гостиницам мало не показалось
Крупный бизнес хочет льгот, как маленький Гостиничный бизнес через «Опору России» добивается перехода к секторальной модели поддержки, указывая властям на необходимость распространить льготы для малого бизнеса на средний и крупный, который также пострадал от остановки деятельности.
Коммерсантъ 17:55
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На Кубани коронавирус выявлен у шестимесячного ребенка
В Гулькевичском районе за сутки зарегистрировано 15 случаев выявленных пациентов с коронавирусом, в Краснодаре - 14, а в Армавире заболели 10 человек.
Российская газета 05 июня в 04:23
Происшествия
Продюсер видеоагентства Ruptly пострадал на акции протеста в Швеции
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РИА Новости 16:48
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Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев
Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
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Высланные дипломаты РФ вылетели из Чехии
Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека.
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Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Экономика
Каждый второй россиянин рискует лишиться работы или части дохода
Как отмечают исследователи, временное закрытие предприятий и падение объемов производства может привести не только к потере работы в краткосрочной перспективе для большой части россиян, но и к уменьшению и задержке заработной платы, а также к вынужденному отпуску.
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В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
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Изменен порядок поступления в военные вузы России
В 2020 году изменен порядок поступления в российские военные вузы. Разъяснения по этому вопросу дали в Министерстве обороны РФ.
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Жителей Белоруссии задумали оградить от «вредной» информации
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Эксперт рассказал о времени возможного роста цен на нефть
Независимый финансовый эксперт Антон Шабанов по итогам завершения переговоров стран ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи прокомментировал в субботу, 6 июня, телеканалу РЕН ТВ вероятность возвращения цен на нефть к их прошлогодним показателям.
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7 июня православные христиане отмечают День Святой Троицы
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Александр Мясников, отвечающий в России за информацию о covid-19, заявил в середине апреля, что россияне не могут заразиться вирусом.
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Нуньес установила достижение, победив Спенсер на UFC 250
Бразильянка Аманда Нуньес установила уникальное достижение, победив в главном бою вечера на UFC 250 канадку Фелицию Спенсер.
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