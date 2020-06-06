Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПольша повысит тариф на транзит российского газа

Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа. Об этом говорится в сообщении регулятора, передает ТАСС. Так, тариф на транзит российского газа повысится на 16,5 процента в 2021 году.
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Управление по регулированию энергетики Польши (URE) собирается повысить тариф на транзит газа по польскому участку газопровода Ямал—Европа на 16,5% в 2021 году, следует из сообщения
 регулятора.
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