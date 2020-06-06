Энергетика
Lenta.ruПольша повысит тариф на транзит российского газа
Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа. Об этом говорится в сообщении регулятора, передает ТАСС. Так, тариф на транзит российского газа повысится на 16,5 процента в 2021 году.
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с чего всё началось
Управление по регулированию энергетики Польши (URE) собирается повысить тариф на транзит газа по польскому участку газопровода Ямал—Европа на 16,5% в 2021 году, следует из сообщения регулятора.Коммерсантъвчера в 13:38
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Скончался актер Михаил Кокшенов
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Общее количество заболевших COVID-19 в регионе составило 2322 человека.
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Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
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Lenta.ru 06:40
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Акции авиакомпаний США выросли на десятки процентов. Что происходит
Инвесторы покупают акции авиакомпаний на фоне высоких ожиданий восстановления спроса на внутренних и внешних рейсах.
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Совет Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) приступит к обсуждению сроков начала нового сезона во второй половине июня.
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Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами
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