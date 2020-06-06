с чего всё началось

Управление по регулированию энергетики (URE) Польши утвердило тариф на прокачку российского газа по польскому участку трубопровода Ямал — Европа. Об этом говорится в сообщении регулятора, передает ТАСС. Так, тариф на транзит российского газа повысится на 16,5 процента в 2021 году.

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 855

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 2K

Общество Умерла журналистка Юлия Норкина Теле- и радиоведущая, ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина скоропостижно скончалась в Москве в возрасте 52 лет. 2,3K

Общество Роспотребнадзор допустил открытие театров со зрителями Новый театральный сезон можно будет начать со зрителями, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. 8

Политика В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.

Общество В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.

Религия Православные отмечают родительскую субботу В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 205

Кино Скончался актер Михаил Кокшенов Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24». 1,5K

Общество В Татарстане разрешили не носить перчатки в транспорте и магазинах В Татарстане с 8 июня разрешили не носить перчатки в общественном транспорте и магазинах.

Политика Путин указал главе Бурятии на «потерю» 400 млн рублей Президент России Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который 6 июня на онлайн-встрече главы государства с деятелями культуры заявил, что строительство нового здания национальной библиотеки Бурятии обошлось в 615 млн рублей. 134

Политика Посольство РФ ответило на призыв США уйти с Ближнего Востока Посольство в Вашингтоне раскритиковало Госдеп. Ранее помощник госсекретаря Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна уйти с региона.

Футбол Бабаев рассказал, как появляются трансферные слухи о ЦСКА Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, как появляются слухи об интересах армейцев к каким-либо игрокам.

Футбол Совет ПФЛ обсудит сроки начала нового сезона во второй половине июня Совет Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) приступит к обсуждению сроков начала нового сезона во второй половине июня.

Политика Глава Twitter объяснил причину блокировки видео Трампа о протестах Причины блокировки видеоролика предвыборного штаба президента США Дональда Трампа о протестах, происходящих в стране, объяснил глава Twitter Джек Дорси 6 июня на своей странице в соцсети Twitter. 11

Армия и оружие В России предложили запускать ракеты при помощи минометного старта Специалисты конструкторского бюро «Факел» и научно-производственного предприятия «Радар ммс» предложили запускать ракеты с самолетов из вертикальных пусковых установок при помощи минометного старта, следует из патента на изобретение, опубликованного Федеральным институтом промышленной собственности. 130

Политика В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД Депутаты Верховной рады зарегистрировали в парламенте постановление об отставке министра внутренних дела Украины Арсена Авакова, собрав 55 подписей. 1