Энергетика
Lenta.ruПольша начала отказываться от российского газа
В минувшем году Польша начала отказываться от российского газа — его доля в совокупном импорте сократилась с 69 процентов до 60-ти. Такую статистику на своем сайте приводит польский нефтегазовый концерн PGNiG.
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Польша гордо заявила о снижении импорта газа из РФ на 1%
Центр энергетической экспертизывчера в 05:54
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Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Кино
«Золотой орел» признал «Текст» лучшим фильмом года
Алисе Фрейндлих доверили вручать гран-при за лучший фильм, которым был признан "Текст" Клима Шипенко.
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко пропала в Мексике
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о планах Натальи Андрейченко продать свою виллу на побережье Ривьера Майя в Мексике.
Политика
Молчанов возглавил департамент культуры и молодёжной политики кабмина
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Дениса Молчанова директором департамента культуры, национальной и молодёжной политики кабинета министров.
Гаджеты
Названа официальная дата анонса смартфона Xiaomi Poco X2
Смартфон Xiaomi Poco X2 будет презентован в феврале. Об этом стало известно из официальных источников.
Политика
Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой
Владимир Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны.
Политика
РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Спорт
Канадскую чемпионку мира оправдали. Она заявляла о допинге из-за секса
Общество
Российские туроператоры приостановили приём групп из Китая
Приём новых организованных туристических групп из Китая приостановлен в России с 28 января в связи с распространением нового коронавируса.
Культура
В Москве открывается грандиозная выставка картин Сальвадора Дали
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Экономика
Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Здоровье
Геннадий Онищенко: 30 препаратов помогают при лечении коронавируса
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что существует более 30 препаратов, которыми можно лечить коронавирус из Китая.
Футбол
Василий Уткин назвал зарплату Кокорина в «Зените»
Нападающий Александр Кокорин зарабатывает в "Зените" 20 тыс. руб. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил телекомментатор Василий Уткин.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала лодыжку и перенесла концерты
Отечественная певица Кристина Орбакайте проинформировала поклонников о переносе концертов и спектаклей с ее участием.
Происшествия
Горевший в Охотском море траулер, предположительно, затонул
Траулер "Энигма Астралис", горевший в Охотском море, предположительно, затонул, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.
Политика
В МИД Японии прокомментировали задержание своего подданного в России
Ранее сообщалось, что подданный Японии, прибывший в РФ по журналисткой визе, был задержан на Дальнем Востоке за попытку сбора секретных материалов о российском военном потенциале.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
Экономика
Лесопромышленники просят у Мишустина снижения пошлин
Приморские лесодобывающие компании обратились к премьеру РФ Михаилу Мишустину с предложением снизить пошлины на вывоз леса за рубеж до 6,5%, сообщает ТАСС.
Происшествия
Нашли отца, оставившего детей в Шереметьево
Отец, оставивший двух малолетних сыновей в аэропорту, вместе с мальчиками оставил все документы на детей, копию своего паспорта и записку, в которой, сослался на тяжелое финансовое положение и сообщил, что временно не в состоянии заботиться о мальчиках, но готов забрать их позднее.
Экономика
Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко
Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Общество
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступни американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
Футбол
«Зенит» заинтересовался футболистом сборной Ирака
В настоящее время 21-летний Сафа Хади выступает за местный клуб «Аль-Шорта» и играет на позиции опорного полузащитника.
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь
Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.