Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПольша начала отказываться от российского газа

В минувшем году Польша начала отказываться от российского газа — его доля в совокупном импорте сократилась с 69 процентов до 60-ти. Такую статистику на своем сайте приводит польский нефтегазовый концерн PGNiG.
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Польша начала отказываться от российского газа

Lenta.ruвчера в 09:44

Польша снизила импорт газа из РФ в 2019 году на 1%

ПРАЙМвчера в 05:35

Польша активно замещает российский газ

Росбалтвчера в 10:50

Польша снизила импорт российского газа

ГЛАС.RUвчера в 06:47

Поставки российского газа в Польше разделили на газ с Востока и Запада

Евразия Dailyвчера в 10:18

Польский импорт газа из РФ снижается

Нефтегазовая вертикальвчера в 06:18

Польша гордо заявила о снижении импорта газа из РФ на 1%

Центр энергетической экспертизывчера в 05:54
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 02:10, Ашберн
Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Известия вчера в 16:01
Кино

«Золотой орел» признал «Текст» лучшим фильмом года

Алисе Фрейндлих доверили вручать гран-при за лучший фильм, которым был признан "Текст" Клима Шипенко.
ИА InterMedia 25 января в 05:16
Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко пропала в Мексике

«Рамблер» писал, что ранее стало известно о планах Натальи Андрейченко продать свою виллу на побережье Ривьера Майя в Мексике.
Рамблер вчера в 04:08
Политика

Молчанов возглавил департамент культуры и молодёжной политики кабмина

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Дениса Молчанова директором департамента культуры, национальной и молодёжной политики кабинета министров.
RT на русском 01:44
Гаджеты

Названа официальная дата анонса смартфона Xiaomi Poco X2

Смартфон Xiaomi Poco X2 будет презентован в феврале. Об этом стало известно из официальных источников.
RuNews24.ru 25 января в 15:55
Политика

Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой

Владимир Зеленский считает Советский Союз причастным к развязыванию Второй мировой войны.
Вести.Ru вчера в 22:45
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Газета.Ru 00:30
Политика

РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Спорт

Канадскую чемпионку мира оправдали. Она заявляла о допинге из-за секса

Спорт день за днем вчера в 14:47
Общество

Российские туроператоры приостановили приём групп из Китая

Приём новых организованных туристических групп из Китая приостановлен в России с 28 января в связи с распространением нового коронавируса.
REGNUM 01:31
Культура

В Москве открывается грандиозная выставка картин Сальвадора Дали

Вести.Ru вчера в 17:45
Экономика

Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

РБК вчера в 16:00
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Вести.Ru вчера в 09:08
Экономика

Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 26 января в 16:19
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Здоровье

Геннадий Онищенко: 30 препаратов помогают при лечении коронавируса

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что существует более 30 препаратов, которыми можно лечить коронавирус из Китая.
Актуальные Новости вчера в 06:15
Футбол

Василий Уткин назвал зарплату Кокорина в «Зените»

Нападающий Александр Кокорин зарабатывает в "Зените" 20 тыс. руб. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил телекомментатор Василий Уткин.
РБК вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала лодыжку и перенесла концерты

Отечественная певица Кристина Орбакайте проинформировала поклонников о переносе концертов и спектаклей с ее участием.
Актуальные Новости 00:39
Происшествия

Горевший в Охотском море траулер, предположительно, затонул

Траулер "Энигма Астралис", горевший в Охотском море, предположительно, затонул, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.
РИА Новости 00:58
Политика

В МИД Японии прокомментировали задержание своего подданного в России

Ранее сообщалось, что подданный Японии, прибывший в РФ по журналисткой визе, был задержан на Дальнем Востоке за попытку сбора секретных материалов о российском военном потенциале.
Газета.Ru 01:04
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
RT на русском вчера в 13:32
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия вчера в 20:58
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

РБК 26 января в 08:23
Экономика

Лесопромышленники просят у Мишустина снижения пошлин

Приморские лесодобывающие компании обратились к премьеру РФ Михаилу Мишустину с предложением снизить пошлины на вывоз леса за рубеж до 6,5%, сообщает ТАСС.
Хакасия-Информ вчера в 23:18
Происшествия

Нашли отца, оставившего детей в Шереметьево

Отец, оставивший двух малолетних сыновей в аэропорту, вместе с мальчиками оставил все документы на детей, копию своего паспорта и записку, в которой, сослался на тяжелое финансовое положение и сообщил, что временно не в состоянии заботиться о мальчиках, но готов забрать их позднее.
Живая Кубань вчера в 07:53
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:19
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступни американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
РИА Новости 01:31
Футбол

«Зенит» заинтересовался футболистом сборной Ирака

В настоящее время 21-летний Сафа Хади выступает за местный клуб «Аль-Шорта» и играет на позиции опорного полузащитника.
78.ru 00:52
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 3000 начали дешеветь

Серия Ryzen 3000 более производительные, чем прошлое поколение процессоров, к тому же они выполнены по новому техпроцессу и в них используется максимальное количество ядер.
Astera вчера в 10:24
Как работают Яндекс.Новости?
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