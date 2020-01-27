Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПольша начала отказываться от российского газа

В минувшем году Польша начала отказываться от российского газа — его доля в совокупном импорте сократилась с 69 процентов до 60-ти. Такую статистику на своем сайте приводит польский нефтегазовый концерн PGNiG.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Польша начала отказываться от российского газа

Lenta.ruвчера в 09:44

Польша снизила импорт газа из РФ в 2019 году на 1%

ПРАЙМвчера в 05:35

Польша активно замещает российский газ

Росбалтвчера в 10:50

Польша снизила импорт российского газа

ГЛАС.RUвчера в 06:47

Поставки российского газа в Польше разделили на газ с Востока и Запада

Евразия Dailyвчера в 10:18

Польский импорт газа из РФ снижается

Нефтегазовая вертикальвчера в 06:18

Польша гордо заявила о снижении импорта газа из РФ на 1%

Центр энергетической экспертизывчера в 05:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Политика

Клишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние россиян

После принятия поправок в Конституцию РФ благосостояние граждан страны повысится.
Аргументы и Факты 06:12
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
РИА Новости 01:31
Общество

ФБК выпустил расследование про нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование, из которого следует, что семья нового премьер-министра России Михаила Мишустина владеет имуществом на 2 млрд 820 млн рублей.
YA62.ru 08:52
Кино

Для российского «Холопа» вводятся дополнительные сеансы в США и Канаде

Российская комедия "Холоп", показавшая рекордные достижения на родине, теперь празднует и точечный триумф в зарубежном прокате: прокатчики ленты Клима Шипенко вводят для нее дополнительные киносеансы в США и Канаде.
Российская газета 04:32
Футбол

За карьеру Черышева тревожно. За последние два сезона пропустил полгода из-за травм, почти не играет с ноября

За последние шесть сезонов (считая нынешний) Черышев пропустил из-за травм почти два года — 729 дней.
Матч ТВ 06:28
Игры

В Ghost Recon Breakpoint пройдёт кроссовер с «Терминатором»

29 января в Ghost Recon Breakpoint начнётся событие The Terminator, основанное на серии фильмов с Арнольдом Шварценеггером.
CyberSport.ru 00:28
Футбол

Агент Кокорина опроверг перевод футболиста в дубль «Зенита»

РБК 08:49
Общество

ВС признал законной пенсию в 200 тыс. руб. омскому экс-губернатору

9111.ru 05:49
Гаджеты

Четыре модели Huawei и Honor обновлены до Android 10

Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
ToDay News Ufa 01:06
Армия и оружие

Стало известно о гибели отвечавшего за атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

В результате крушения американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который курировал операции на Ближнем Востоке, в том числе атаку на главу подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.
Известия 07:04
Политика

ЕС ввёл санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

Евросоюз добавил в санкционный список по Украине семерых россиян, ответственных, по его мнению, за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
RT на русском 09:05
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
РИА Новости 05:55
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

РИА Новости 09:12
Экономика

ФАС потребовала объяснений от сотовых операторов из-за роста тарифов

Граждане России стали направлять жалобы по поводу повышения тарифов сотовых операторов в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), ведомство ожидает от компаний объяснений.
Известия 08:00
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Экономика

Россиян предупредили о возможном росте цен на мясо и молоко

Молоко и мясо в текущем году могут подорожать на 10–12 процентов.
Lenta.ru вчера в 22:19
Общество

Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная»

В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Здоровье

Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса

Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
РБК вчера в 08:40
Политика

Нетаньяху намерен в Москве сообщить Путину о «сделке века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в среду, 29 января, прилететь в Москву, чтобы сообщить российскому президенту Владимиру Путину об американской «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
RT на русском 08:02
Политика

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

РБК 06:38
Общество

ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за упоминания коронавируса

Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу препарата «Арбидол», в которой упоминается новый китайский коронавирус.
REGNUM 08:42
Армия и оружие

Анкара пригрозила Дамаску ответом в случае угрозы ее наблюдательным пунктам в Сирии

Турция намерена дать отпор войскам Сирии в случае возникновения угрозы турецким наблюдательным пунктам.
ТАСС 09:17
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС 03:54
Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Вести Подмосковья 03:06
Происшествия

В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
REGNUM 08:40
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании перемирию в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Иран и официальный Дамаск в том, что эти страны якобы напрямую препятствуют установлению перемирия на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 20:33
Здоровье

В Китае рассказали о новых симптомах коронавируса

Эксперты из Китая рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса.
ToDay News Ufa 08:47
Общество

Пик распространения нового коронавируса может наступить через неделю

Пик распространения нового типа коронавируса наступит через семь-десять дней, сообщил глава специальной комиссии Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Коммерсантъ 08:18
Общество

Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками

Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Газета.Ru 09:25
Общество

Мать израильтянки Иссахар прибыла в колонию в Подмосковье

RT на русском 08:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное