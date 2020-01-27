Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПольша начала отказываться от российского газа

В минувшем году Польша начала отказываться от российского газа — его доля в совокупном импорте сократилась с 69 процентов до 60-ти. Такую статистику на своем сайте приводит польский нефтегазовый концерн PGNiG.
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Польша начала отказываться от российского газа

Lenta.ruвчера в 09:44

Польша активно замещает российский газ

Росбалтвчера в 10:50

Польша снизила импорт газа из РФ в 2019 году на 1%

ПРАЙМвчера в 05:35

Польша снизила импорт российского газа

ГЛАС.RUвчера в 06:47

Поставки российского газа в Польше разделили на газ с Востока и Запада

Евразия Dailyвчера в 10:18

Польский импорт газа из РФ снижается

Нефтегазовая вертикальвчера в 06:18

Польша гордо заявила о снижении импорта газа из РФ на 1%

Центр энергетической экспертизывчера в 05:54
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Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

REGNUM 00:21
Общество

Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года

Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.
Газета.Ru вчера в 06:21
Шоу-бизнес

Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

Российская и советская актриса Наталья Андрейченко, пропавшая 26 января в Мексике, опубликовала видеообращение на своей странице в Instagram.
Известия вчера в 20:49
Общество

Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя

"В связи с введением китайскими властями ограничений на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением нового коронавируса 2019-nCoV посольство России в Китае в контакте с китайской стороной уточняет возможность и порядок выезда наших соотечественников с территории провинции", - говорится в заявлении дипмиссии.
РИА Новости вчера в 23:16
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США

Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь "Аушвиц" (Освенцим) якобы был освобожден американской армией, сообщает RT.
РИА Новости вчера в 19:25
Политика

Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях

В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Известия вчера в 15:50
Политика

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости вчера в 08:16
Экономика

«А-Проперти» ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта

Ранее "Мечел" отказался от заявленного обратного выкупа 34% акций в Эльге у Газпромбанка (банку принадлежат 49% акций в проекте).
РИА Новости вчера в 15:11
Футбол

Орлов заявил, что Кокорин не давал согласия на переход в «Сочи»

Известный санкт-петербургский телекомментатор Геннадий Орлов сообщил, что у нападающего «Зенита» Александра Кокорина не было договоренностей о переходе в «Сочи».
ProstoProSport вчера в 13:55
Общество

Глава администрации Кирова Илья Шульгин подал в отставку

По словам Игоря Васильева, Илья Шульгин написал заявление после обсуждения с губернатором и главой города Еленой Ковалевой работы по выполнению национальных проектов.
7х7 вчера в 09:13
Общество

Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса

Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия

Пилот вертолета Брайанта погиб, но спас людей на земле

Газета.Ru вчера в 05:35
Происшествия

Су-30 потерпел крушение в Алжире

По данным на 2018 год ВВС Алжира насчитывали 58 истребителей Су-30 МКА.
Lenta.ru вчера в 18:58
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском 26 января в 11:16
Политика

МИД Ирака осудил обстрел американского посольства в Багдаде

Министерство иностранных дел Ирака осудило обстрел американского посольства в "зеленой зоне" в Багдаде, произошедший в воскресенье вечером.
РИА Новости вчера в 08:45
Здоровье

Доктор Мясников объяснил панику вокруг коронавируса

По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
ToDay News Ufa вчера в 09:33
Политика

РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Газета.Ru вчера в 22:39
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
DP.RU вчера в 08:22
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru вчера в 00:01
Армия и оружие

Турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией

Взгляд.ру вчера в 20:18
Армия и оружие

«Российского киллера» взяли, когда он готовился ликвидировать украинского разведчика

Как сообщала «Русская Весна», недавно в Харькове сотрудники СБУ раскрыли «преступление века» — российские спецслужбы планировали ликвидировать украинского экс-командира разведподразделения участника «АТО» Григория Сиваченко.
Rusvesna.su вчера в 21:30
Армия и оружие

Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии

Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Avia.pro 26 января в 22:31
Футбол

Тарасов, Роналду или Месси. Слуцкий ответил, кого спасёт из воды

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий побывал на съёмках программы Первого канала «Вечерний Ургант» и ответил на шутливые вопросы ведущего шоу Ивана Урганта, в частности, пошутил над новичком казанцев полузащитником Дмитрием Тарасовым.
Чемпионат вчера в 17:25
Общество

ВОЗ исправила ошибку в оценке опасности коронавируса для мира

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в опубликованном вечером 26 января отчете исправила строку с оценкой рисков ситуации с коронавирусом 2019-nCoV, следует из документа (.pdf), опубликованного в Twitter организации.
РБК вчера в 14:16
Экономика

Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе

Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
РБК вчера в 08:53
Экономика

В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар.
Газета.Ru вчера в 17:46
Происшествия

В Бурятии путешественника госпитализировали с симптомами коронавируса

В Бурятии госпитализировали жителя Забайкальского края с признаками коронавирусной инфекции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство здравоохранения республики.
Российская газета вчера в 03:02
Экономика

Министр промышленности РФ запустил фенольное производство в Омске

В Омске официально запустили модернизированные установки по производству фенола и ацетона на заводе «Омский каучук», сообщает пресс-служба облправительства.
РИА ОмскИнформ вчера в 20:46
Происшествия

Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне

Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
REGNUM вчера в 06:34
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