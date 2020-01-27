Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПольша начала отказываться от российского газа

В минувшем году Польша начала отказываться от российского газа — его доля в совокупном импорте сократилась с 69 процентов до 60-ти. Такую статистику на своем сайте приводит польский нефтегазовый концерн PGNiG.
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Польша начала отказываться от российского газа

Lenta.ru09:44

Польша активно замещает российский газ

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Польша снизила импорт газа из РФ в 2019 году на 1%

ПРАЙМ05:35

Польша снизила импорт российского газа

ГЛАС.RU06:47

Поставки российского газа в Польше разделили на газ с Востока и Запада

Евразия Daily10:18

Польский импорт газа из РФ снижается

Нефтегазовая вертикаль06:18

Польша гордо заявила о снижении импорта газа из РФ на 1%

Центр энергетической экспертизы05:54
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Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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Штрафовать за скручивание пробега в России не получится

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Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо

В субботу МИД Сирии уведомил Совбез ООН о том, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо для защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии.
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Евгения Феофилактова пристыдила Антона Гусева

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Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
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В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса

В понедельник, 28 января, в Пекине зафиксирован первый смертельный случай после заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
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Медведев назвал главные задачи «Единой России»

Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией.
Lenta.ru 10:27
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ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
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Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании

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Армия и оружие

Разбившийся в Афганистане самолет принадлежит ВВС США

Судя по опознавательным знакам и остаткам регистрационного номера, в Афганистане разбился один из американских самолетов-ретрансляторов E-11A на базе канадского бизнес-джета Bombardier Global Express.
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Экономика

Защита российского интернет-ритейла обойдется экономике более чем в 80 млрд рублей

Расходы от снижения порога существенно превысят доходы (14 млрд руб.) в федеральный бюджет.
Ведомости вчера в 16:36
Биатлон

Халиуллина выиграла индивидуальную гонку на ЧМ среди юниоров и юношей

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Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
Живая Кубань вчера в 14:52
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Дуда напомнил о роли Красной армии в освобождении Освенцима

«Прошло уже три поколения с того дня, с 27 января 1945 года, когда несколько тысяч заключённых, измученных жесткостью, рабским трудом, голодом и болезнями, дождались наконец освобождения солдатами Красной армии», — цитирует РИА Новости Дуду, который открыл торжественную церемонию.
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Канадец спас примерзших ко льду котят с помощью кофе

Канадец спас трех котят, которые примерзли хвостами к ледяной дороге. С собой у него был только термос с горячим кофе.
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Глава РАН Сергеев допустил глобальную эпидемию коронавируса

Глава РАН считает: чтобы остановить распространение болезни, нужно активное взаимодействие с ВОЗ.
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Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового первого замглавы Росгвардии.
Газета.Ru 09:10
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Apple запатентует стеклянный iMac

Компания Apple подала патентную заявку на компьютер iMac со стеклянным корпусом. На это обратил внимание сайт Patently Apple.
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Первый канал назвал наставников седьмого сезона шоу «Голос. Дети»

Баста и Валерий Меладзе уже успели поработать с юными исполнителями в прошлых сезонах шоу, а для Полины Гагариной это будет дебют.
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По «Турецкому потоку» прокачан первый миллиард кубометров газа

По газопроводу "Турецкий поток" прокачан первый миллиард кубометров природного газа.
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В РФ Mercedes-Benz отзывает 151 автомобиль

Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 151 автомобиль Mercedes-Benz V-Class (тип 447).
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Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей

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На Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Один случай заражения коронавирусом подтвержден в Киеве на основании результатов исследования государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины», передает 27 января ИА Красная Весна.
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Общество

Белоруссия получила первую партию норвежской нефти

Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил, что первая партия норвежской нефти, закупленной Белоруссией, прибыла на железнодорожную станцию в Новополоцке в Витебской области.
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Общество

Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова

Конституционный суд (КС России) обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, осужденного за нарушения на митингах, следует из определения суда.
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Актриса попросила, чтобы ей не дарили цветы.
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Опубликованы новые рендеры смартфона iPhone 9

В Сети опубликовали качественные изображения смартфона iPhone 9 или iPhone SE 2 от Apple.
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