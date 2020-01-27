В минувшем году Польша начала отказываться от российского газа — его доля в совокупном импорте сократилась с 69 процентов до 60-ти. Такую статистику на своем сайте приводит польский нефтегазовый концерн PGNiG.

Польша начала отказываться от российского газа

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