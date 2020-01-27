Энергетика
Lenta.ruПольша начала отказываться от российского газа
В минувшем году Польша начала отказываться от российского газа — его доля в совокупном импорте сократилась с 69 процентов до 60-ти. Такую статистику на своем сайте приводит польский нефтегазовый концерн PGNiG.
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Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов: «Не каждый человек мог бы ужиться с моей женой»
Ведь, несмотря на любые жизненные трудности, музыканта во всем поддерживает его жена Елена. Дмитрий Маликов живет с супругой Еленой 28 лет.
Политика
Российская делегация покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Армия и оружие
Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо
В субботу МИД Сирии уведомил Совбез ООН о том, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо для защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова пристыдила Антона Гусева
Общество
Мишустин поручил организовать штаб по борьбе с коронавирусом
Мишустин поручил мониторить ситуацию и информировать его на эту тему для регулярных докладов президенту.
Общество
В Пекине зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса
В понедельник, 28 января, в Пекине зафиксирован первый смертельный случай после заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Медведев назвал главные задачи «Единой России»
Бывший премьер-министр и действующий председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал главные задачи, которые стоят перед партией.
Экономика
ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Политика
Израильтянка Иссахар подала Путину прошение о помиловании
Армия и оружие
Разбившийся в Афганистане самолет принадлежит ВВС США
Судя по опознавательным знакам и остаткам регистрационного номера, в Афганистане разбился один из американских самолетов-ретрансляторов E-11A на базе канадского бизнес-джета Bombardier Global Express.
Экономика
Защита российского интернет-ритейла обойдется экономике более чем в 80 млрд рублей
Расходы от снижения порога существенно превысят доходы (14 млрд руб.) в федеральный бюджет.
Происшествия
Мужчина бросил двоих детей в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево были найдены двое братьев, которых оставил там отец.
Общество
Дуда напомнил о роли Красной армии в освобождении Освенцима
«Прошло уже три поколения с того дня, с 27 января 1945 года, когда несколько тысяч заключённых, измученных жесткостью, рабским трудом, голодом и болезнями, дождались наконец освобождения солдатами Красной армии», — цитирует РИА Новости Дуду, который открыл торжественную церемонию.
Общество
Канадец спас примерзших ко льду котят с помощью кофе
Канадец спас трех котят, которые примерзли хвостами к ледяной дороге. С собой у него был только термос с горячим кофе.
Здоровье
Глава РАН Сергеев допустил глобальную эпидемию коронавируса
Глава РАН считает: чтобы остановить распространение болезни, нужно активное взаимодействие с ВОЗ.
Политика
Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового первого замглавы Росгвардии.
Гаджеты
Apple запатентует стеклянный iMac
Компания Apple подала патентную заявку на компьютер iMac со стеклянным корпусом. На это обратил внимание сайт Patently Apple.
Культура
Первый канал назвал наставников седьмого сезона шоу «Голос. Дети»
Баста и Валерий Меладзе уже успели поработать с юными исполнителями в прошлых сезонах шоу, а для Полины Гагариной это будет дебют.
Энергетика
По «Турецкому потоку» прокачан первый миллиард кубометров газа
По газопроводу "Турецкий поток" прокачан первый миллиард кубометров природного газа.
Авто
В РФ Mercedes-Benz отзывает 151 автомобиль
Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 151 автомобиль Mercedes-Benz V-Class (тип 447).
Происшествия
Под Калугой в ДТП на трассе «Украина» погибли двое детей
Здоровье
На Украине подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Один случай заражения коронавирусом подтвержден в Киеве на основании результатов исследования государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины», передает 27 января ИА Красная Весна.
Общество
Белоруссия получила первую партию норвежской нефти
Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил, что первая партия норвежской нефти, закупленной Белоруссией, прибыла на железнодорожную станцию в Новополоцке в Витебской области.
Общество
Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова
Конституционный суд (КС России) обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, осужденного за нарушения на митингах, следует из определения суда.
Шоу-бизнес
Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов
Актриса попросила, чтобы ей не дарили цветы.
Гаджеты
Опубликованы новые рендеры смартфона iPhone 9
В Сети опубликовали качественные изображения смартфона iPhone 9 или iPhone SE 2 от Apple.